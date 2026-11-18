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L’Argentine a envoyé un message fort à Córdoba en inscrivant sept buts face à un Costa Rica sous le choc, effaçant ainsi le souvenir de sa défaite du week-end. Les étoiles montantes Nico Paz et Julian Alvarez ont mené l’offensive lors d’une prestation impitoyable qui a mis en lumière la richesse du talent offensif des champions du monde.

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Paz et Alvarez mènent l’offensive avec efficacité

L’Argentine semblait déterminée à envoyer un message dès le coup d’envoi à Córdoba, effaçant rapidement le souvenir de sa défaite 2-1 face à l’Uruguay samedi. Étoile montante de l’équipe, Paz a prolongé son excellente forme individuelle en ouvrant le score après seulement huit minutes. L’attaquant de Côme est devenu un élément essentiel du dispositif de Lionel Scaloni : il a désormais marqué lors de quatre de ses cinq dernières apparitions en sélection.

Alvarez a eu une influence tout aussi importante, affichant l’instinct de buteur qui a fait de lui un titulaire incontournable. Après une période difficile durant laquelle il n’avait inscrit que deux buts en 15 matches, l’attaquant a retrouvé son efficacité au moment idéal. Alvarez a inscrit son deuxième but de la soirée juste avant la pause, permettant à l’Argentine de regagner les vestiaires avec une avance confortable de 4-0, reflet de sa domination totale sur les visiteurs.

La vitesse et la précision de l’attaque argentine ont laissé la défense du Costa Rica sans réponse tout au long de la première période. Chaque fois que les joueurs locaux se projetaient vers l’avant depuis le milieu de terrain, ils semblaient capables de marquer. Paz et Alvarez combinaient parfaitement pour exploiter les espaces laissés par un adversaire dépassé. Cette prestation a rappelé la souplesse tactique dont dispose toujours Scaloni, même sans pouvoir faire appel à son ancien joueur providentiel.

Mastantuono brille et creuse l’écart

Les Argentins n’ont pas relâché leur effort après la reprise, et Franco Mastantuono s’est alors mis en évidence. Le milieu de terrain, actuellement prêté à la Fiorentina par le Real Madrid, a montré pourquoi il est si apprécié en inscrivant le cinquième but à la 48e minute. Sa technique et sa vision du jeu ont maintenu la pression sur le Costa Rica, qui peinait à conserver le ballon ou à préserver la moindre organisation défensive.

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Alexis Mac Allister a lui aussi participé à la fête en inscrivant le sixième but en fin de match, alors que l’écart de niveau entre les deux équipes devenait de plus en plus évident. Mastantuono a ensuite parachevé cette victoire historique en signant son deuxième but de la soirée à la 88e minute. Cette prestation complète a donné aux supporters de Córdoba l’occasion de célébrer une nouvelle génération de talents.

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La transition vers l’après-Messi

Cette rencontre revêtait une importance particulière : il s’agissait de la première sortie majeure de l’Argentine depuis la retraite de Lionel Messi. Le joueur légendaire, qui a quitté la sélection après un dernier match d’adieu en octobre, a laissé un immense vide dans l’effectif. Mais ces sept buts laissent penser que la nouvelle génération est prête à prendre le relais. Scaloni a consacré le mois écoulé à intégrer de jeunes joueurs dans son système afin que l’équipe reste compétitive au plus haut niveau.

Cette victoire apporte une forme de conclusion à une année riche en événements pour la sélection. Si la douleur de la défaite face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde plus tôt en 2026 demeure, l’émergence de joueurs comme Paz et Mastantuono laisse entrevoir un avenir prometteur. Le staff technique se réjouira particulièrement de voir l’équipe avoir conservé son intensité et sa discipline tactique malgré plusieurs changements effectués au cours de la seconde période.

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Scaloni revient sur une année de changements

Au coup de sifflet final, qui a confirmé la victoire écrasante 7-0, l’Argentine pouvait mesurer l’ampleur de sa transformation au cours de l’année. Le passage d’une équipe construite autour d’une seule superstar à un collectif pratiquant un pressing haut semble s’accélérer. Avec Alvarez qui retrouve son efficacité devant le but et un milieu de terrain qui contribue largement au score, l’évolution tactique menée par Scaloni reste l’un des sujets les plus intéressants du football international.

Le Costa Rica, de son côté, devra rapidement se ressaisir après une soirée durant laquelle il a été surclassé dans tous les domaines. Pour les champions du monde, l’attention se tourne désormais vers les prochaines échéances officielles, avec l’objectif de prolonger cette dynamique. Ce résultat rappelle au reste du monde que l’Argentine demeure une équipe redoutable, capable de déployer un jeu offensif dévastateur, quel que soit le joueur qui porte le célèbre numéro dix.