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D’abord simple rumeur venue du Royaume-Uni, la piste menant Nico Paz à Manchester United se confirme de plus en plus ces derniers jours. Après avoir inscrit un doublé face au club anglais en Ligue des champions, l’Argentin s’est hissé en tête des souhaits des Red Devils. L’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc a encore renforcé cet intérêt. Outre Côme et le Real Madrid, un nouveau prétendant de poids s’intéresse donc à celui que l’on surnomme désormais en Argentine le successeur de Lionel Messi.

Alors que l’avenir de Bruno Fernandes à Old Trafford s’assombrit de plus en plus, Manchester United aurait déjà trouvé son remplaçant. Il s’agit du milieu offensif originaire de Tenerife, comme l’a rapporté le Sun et confirmé le Telegraph.

Après un début marqué par des records négatifs, les Red Devils sont prêts à intervenir massivement dès janvier pour répondre aux demandes de Pochettino , qui souhaite un joueur créatif, un défenseur et un attaquant. Sachant que Paz ne partira pas lors du prochain mercato, les Anglais reviendront à la charge cet été, lorsque son contrat avec Côme, qui expire le 30 juin 2028, entrera dans sa dernière année.

Il faut rappeler que Côme a acheté Nico Paz au Real Madrid l’été dernier pour 60 millions d’euros, mais aussi que le club espagnol s’est réservé la possibilité de le racheter à l’été 2027 pour 80 millions. Cette clause est de fait réservée à l’équipe de Mourinho et Perez. Le Real Madrid prévoit donc son retour, mais sa cohabitation avec Jude Bellingham pourrait compliquer ce projet. Les deux joueurs pourraient trop se marcher sur les pieds, et c’est précisément ce que United tentera d’exploiter.

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Si le Real décide de laisser partir le joueur, Côme sera libre de le conserver et, éventuellement, de le céder contre une offre supérieure à 80 millions d’euros, qui pourrait même atteindre 100 millions. Les jours et les mois à venir seront marqués par des décisions importantes pour les clubs impliqués dans cette opération d’envergure et pour le joueur de 22 ans lui-même : d’un côté, Côme, qui l’a lancé dans le football de haut niveau ; de l’autre, le Real, qui pourra le faire revenir chez lui. Manchester United reste à l’affût, avec Pochettino, déjà fou de son compatriote et désireux d’en faire la pièce maîtresse de son nouveau cycle.