L’Atlético de Madrid a concédé samedi sa première défaite de la saison en Liga. À Bilbao, l’Athletic Club s’est montré bien trop fort en s’imposant 3-0 grâce à des réalisations de Nico Williams et Robert Navarro juste après la pause, puis d’Oihan Sancet juste avant la fin. L’Atlético compte sept points après quatre matches, tandis que l’Athletic en a six après quatre rencontres.

À l’Atlético, Julián Álvarez a débuté sur le banc, sans grande surprise. L’Argentin voulait partir pendant quasiment tout l’été, mais son club n’a pas donné suite à son souhait et l’a retenu malgré un contrat courant jusqu’à la mi-2030.

Il y avait bien en revanche une place dans le onze de départ pour l’ancien joueur de Feyenoord Dávid Hancko, qui formait la charnière centrale avec Marc Pubill. Le 0-1 aurait pu arriver très vite par l’intermédiaire de Lee Kang-in. Le Sud-Coréen a tiré juste à côté après un joli dribble.

Dans une rencontre pauvre en occasions, Álex Baena a ensuite été le suivant à pouvoir faire trembler les filets. Sa tentative a été brillamment repoussée par son compatriote Unai Simón.

Juste après la pause, l’Athletic a frappé très fort. La frappe d’Iñaki Williams est arrivée parfaitement devant le but pour son jeune frère Nico, qui a trompé Jan Oblak de la tête à bout portant : 1-0.

À peine deux minutes plus tard, le tableau d’affichage de San Mamés indiquait 2-0. Iñaki Williams a servi Navarro qui, après un délicieux crochet dans la surface, a trouvé la lucarne opposée du gauche.

Juste avant le coup de sifflet final, l’Athletic a même porté le score à 3-0. Un centre venu de la droite n’a été que partiellement dégagé par le remplaçant de l’Atlético Johnny Cardoso, avant que Sancet ne propulse le ballon repoussé au fond des filets : 3-0.



