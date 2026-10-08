Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l’énorme raté de Woltemade à moins de cinq mètres à la 59e minute du match de Ligue des nations de l’équipe d’Allemagne contre la Serbie (2-0) a provoqué « des haussements de sourcils » chez la Vieille Dame.

Pas seulement pour cette raison, la Juve voudrait déjà repartir à la recherche d’un attaquant dès l’hiver et chercher des alternatives à Woltemade.

Comme le rapporte encore la Gazzetta, Woltemade ne correspondrait tout simplement pas au profil souhaité par l’entraîneur Luciano Spalletti, ce qui jetterait toutefois une lumière hautement discutable sur le recrutement de cet attaquant longiligne et techniquement habile.

Selon le quotidien, Spalletti aurait fait remarquer en interne qu’il disposait déjà de trois joueurs dans l’actuel blessé Kenan Yildiz, Kerim Alajbegovic et Nico Gonzalez, capables d’évoluer au poste préféré de Woltemade, celui de deuxième attaquant.

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C’est pourquoi Brian Brobbey d’AFC Sunderland serait une cible pour l’hiver. Selon la Gazzetta, Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) et Antonio Raimondo (Frosinone) figureraient également sur la liste.

Pourquoi Woltemade ne marque-t-il plus de buts à Newcastle United ?

Woltemade avait rejoint Newcastle United à l’été 2025 en provenance du VfB Stuttgart pour 75 millions d’euros après une saison exceptionnelle, mais il a rapidement perdu sa place de titulaire malgré des débuts solides. Sous les ordres de l’entraîneur de l’époque, Eddie Howe, le positionnement de Woltemade est progressivement devenu plus bas, au point qu’il a fini par dire lui-même qu’il évoluait actuellement davantage comme un numéro huit que comme un véritable joueur offensif.

En conséquence, son total de buts s’est avéré bien maigre au fil de sa saison de débuts chez les Magpies. Woltemade s’est particulièrement défendu contre les critiques allant dans ce sens avant la Coupe du monde aux États-Unis. « On attend de moi un but ou une passe décisive à chaque match. Mais si je ne joue pas en attaque, il m’est nettement plus difficile d’atteindre les zones dangereuses », a-t-il par exemple déclaré au stern : « L’ampleur des critiques et l’agitation qui en a découlé autour de ma personne m’ont tout de même surpris. Ensuite, on entendait : pourquoi Nick marque-t-il si peu ? Pourquoi ne délivre-t-il pas plus de passes décisives ? Ce n’étaient pas les bonnes questions, et je n’ai pas trouvé cela totalement juste. »

Après la Coupe du monde, tout devait aller mieux pour Woltemade avec un nouvel entraîneur. Matthias Jaissle a remplacé Howe, qui a démissionné à la surprise générale, et aurait même demandé des conseils à l’entraîneur du VfB, Sebastian Hoeneß, sur la meilleure manière d’utiliser Woltemade. Mais l’accalmie n’a pas duré longtemps.

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Newcastle a-t-il préparé son transfert « dans le dos de Woltemade » ?

Selon Sport Bild, Woltemade lui-même ne souhaitait pas changer de club, mais il aurait été « fortement contrarié » lorsqu’il s’est retrouvé sur le banc au début de la saison lors du match à domicile contre Liverpool. Le joueur de 24 ans se serait sérieusement demandé s’il allait seulement avoir un rôle sous les ordres de Jaissle, d’autant que le style de jeu de ce dernier, avec beaucoup de longs ballons, ne lui aurait pas du tout plu.

Selon le reportage, les soupçons de Woltemade n’étaient apparemment pas si infondés. Jaissle n’aurait pas été satisfait des performances de son compatriote allemand pendant la préparation, écrit Sport Bild. De plus, le club aurait tenté de faire avancer un transfert « dans le dos de Woltemade ».

Au final, Newcastle a conclu un prêt avec la Juve sans option d’achat. En Serie A, Woltemade a d’abord signé trois courtes apparitions, avant d’être titulaire en Ligue Europa contre le NEC Nimègue et de marquer sur penalty.



