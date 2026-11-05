« Pour l’amour du ciel, nous serions fous de fermer la moindre porte », a déclaré Klopp, interrogé sur les noms en vue qui n’avaient pas été retenus dans sa liste cette fois-ci. Outre Yann Aurel Bisseck et Karim Adeyemi, Woltemade figurait parmi eux.

Klopp a notamment eu un entretien approfondi avec l’avant-centre, lui aussi régulièrement critiqué dans la presse italienne. Depuis son arrivée en prêt de Newcastle à la Vieille Dame, Woltemade n’a toujours pas marqué en championnat, mais il a tout de même connu quelques satisfactions en Ligue Europa, avec trois buts et une passe décisive. Klopp l’a également souligné et a encouragé Woltemade pour la suite.

« À vrai dire, Nick traverse plutôt une bonne période en ce moment à la Juve. Beaucoup de choses reviennent, mais il traverse une période difficile depuis son transfert. Et à la Juve aussi, malgré un choix de transfert fondamentalement très judicieux, un autre championnat et une météo plus clémente, les choses ne tournent pas rond », a déclaré Klopp. Si l’ancien habitué des titres de champion d’Italie peine à retrouver le bon rythme, ce n’est « bien sûr pas à cause de Nick. Pas le moins du monde », a insisté Klopp.

« Cela dépend des performances de l’équipe et du niveau des attentes. (…) Nick est sur la bonne voie. Il lui manque un peu cette véritable menace devant le but. Il est présent dans la construction du jeu et dans l’enchaînement des actions. Aucune porte n’est donc fermée, bien sûr. Cela a été une décision difficile pour nous, mais parfois, la forme du moment prime sur tout le reste », a conclu Klopp pour expliquer la non-sélection du joueur de 24 ans.

Woltemade traverse aussi une période difficile en sélection allemande

À la place de Woltemade, Niclas Füllkrug a retrouvé la sélection allemande après plus d’un an d’absence. Une évolution logique et une « décision relativement facile », comme l’a expliqué Klopp au vu du nombre impressionnant de buts marqués par Füllkrug au Werder Brême.

Le trio d’attaquants est complété par Younes Ebnoutalib, qui marque lui aussi très régulièrement à l’Eintracht Francfort (huit buts en dix matches), et par Kai Havertz, devenu récemment le meilleur buteur allemand de l’histoire de la Premier League grâce à son but victorieux pour Arsenal contre le Liverpool FC.

Depuis ses débuts à l’été 2025, Woltemade avait été convoqué pour chaque rassemblement de la sélection allemande. Dans la dernière ligne droite d’une qualification difficile pour la Coupe du monde, en l’absence de Havertz, alors blessé, il avait porté l’attaque allemande avec quatre buts lors des trois derniers matches.

Lors de la Coupe du monde, il n’a ensuite joué que lors de la désastreuse élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay, manquant un tir au but aux lourdes conséquences. Après l’arrivée de Klopp au poste de sélectionneur, Woltemade a fait partie du groupe XXL et a pu jouer lors des deux derniers matches contre la Serbie et la Grèce. Face à la Serbie, il a lamentablement gâché une occasion immanquable à cinq mètres du but vide.