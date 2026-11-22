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L’attaquant de la Juventus Nick Woltemade a minimisé sa décision de laisser son coéquipier Randal Kolo Muani tirer un penalty lors de la large victoire 4-0 contre Venezia, dimanche. L’Allemand, qui avait déjà marqué plus tôt dans le match, s’est effacé pour permettre au Français de transformer le penalty.

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Un geste désintéressé à l’Allianz Stadium

Woltemade a joué un rôle décisif pour la Juventus dimanche après-midi. Entré en jeu, il a contribué à la large victoire 4-0 contre Venezia . Malgré sa brillante prestation individuelle, c’est un geste de sportivité qui a retenu l’attention après le coup de sifflet final : le joueur de 24 ans a laissé un penalty en fin de match à Kolo Muani. L’international français n’a pas tremblé à 11 mètres, prenant Filip Stankovic à contre-pied pour sceller le large succès de la Juventus.

Sa décision de s’effacer était d’autant plus notable que Woltemade semblait prêt à tirer lui-même pour augmenter son total de buts. Il a préféré soutenir son partenaire d’attaque, qui peinait à marquer en championnat avant cette rencontre. Après le match, Woltemade s’est empressé d’écarter l’idée que son geste avait quoi que ce soit d’extraordinaire ou visait à donner une certaine image de lui.

« La dernière fois, il m’a donné le ballon ; nous avons tous les deux besoin de confiance. Quand nous avons l’occasion de nous aider, nous le faisons. Je ne veux pas faire comme si j’étais un type bien parce que je lui ai donné le ballon. Pour moi, c’était normal. C’est un type bien ; il s’est chargé du penalty et il l’a tiré », a expliqué l’attaquant à DAZN, dans des propos rapportés par Football Italia.

Retrouver de l’élan après la trêve

Cette victoire était cruciale pour la Juventus, surtout après une première période poussive qui lui a valu les sifflets du public. La reprise après la trêve internationale est souvent difficile pour les grandes équipes, et la Juventus a peiné à percer la défense solide de Venezia avant la pause. L’entrée de Woltemade a toutefois complètement changé la physionomie du match, les joueurs de la Juventus retrouvant enfin leur efficacité devant le but.

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« C’est une victoire importante. Après la trêve internationale, il est toujours difficile de retrouver le rythme. Nous savions que ce serait un match compliqué, mais je pense que nous avons plutôt bien joué en seconde période et marqué à des moments importants », a ajouté Woltemade.

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Kolo Muani exprime sa gratitude

Kolo Muani a aussitôt souligné l’importance de ce geste, qui lui a permis de retrouver le chemin des filets alors qu’il cherche à revenir à son meilleur niveau. Le Français manque de régularité cette saison, mais il reste un élément clé des projets à long terme de l’équipe. L’attaquant a apprécié que son coéquipier privilégie la réussite collective plutôt que ses statistiques personnelles en fin de match.

« C’était un cadeau pour moi, pour me permettre de marquer ce but. Je suis tellement heureux. C’est mon gars », a déclaré Kolo Muani. La complicité entre les deux joueurs semble appelée à jouer un rôle central pour l’équipe. Il a également insisté sur l’importance de l’unité du groupe : « Si tu joues bien, je joue bien, et tout le monde y gagne. »

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La réponse aux sifflets de l’Allianz Stadium

Malgré l’ampleur du score final, les joueurs de la Juventus n’ont pas toujours été à l’aise. La frustration des supporters s’est fait entendre à la mi-temps, mais Woltemade estime que la patience et le courage ont fini par permettre à son équipe d’ouvrir le score. Il a souligné que, si le 4-0 peut laisser penser à une rencontre facile, la réalité sur le terrain a été bien plus exigeante face à un adversaire discipliné.

« Bien sûr, nous voulons toujours gagner et transmettre une bonne énergie aux supporters, mais il faut parfois du temps pour trouver des ouvertures et se créer des occasions. C’est le football, et nous devons être courageux. Un match dure 90 minutes ; on voit 4-0 et on se dit que c’était facile, mais aucun match n’est facile. Nous avons de la qualité ; nous trouverons des solutions », a conclu l’attaquant.