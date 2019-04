Nice, Vieira tresse des louanges à Saint-Maximin "L'un de ses meilleurs matches"

Patrick Vieira a apprécié le match d'Allan Saint-Maximin contre le MHSC, notamment dans son replacement défensif.

Après sa victoire très aboutie contre Montpellier ce dimanche (1-0), Nice est désormais à un point de Marseille et trois de Saint-Étienne. Le sprint final semble lancé pour les places d'honneur comme l'admet le coach azuréen Patrick Vieira :

"Continuer sur cette lancée"

"On peut dire ça comme ça. Mais ce qui est important, c'est de continuer sur cette lancée. À (1-0, le 31 mars) et contre (1-0, le 7 avril), on a été très disciplinés tactiquement. Tout n'a pas été parfait. Il faut donc continuer à travailler. Mais on n'est pas là par hasard. Les joueurs travaillent dur. Ils ont un bel état d'esprit. Certes, on a eu parfois un peu de réussite. Mais les joueurs travaillent très bien tous les jours. Le travail paie. À l'image du travail d'Allan (Saint-Maximin), qui a été très bon pour le collectif. Vous allez retenir ses dribbles. Mais moi, j'ai aimé ses replacements défensifs. C'est tactiquement un de ses meilleurs matches.", a estimé le coach niçois au terme du match en conférence de presse.

L'ancien joueur d' qui ne tarit pas non plus d'éloges pour ses autres joueurs, citant l'un des meilleurs matches de sa formation cette saison :

"Dans le contenu offensif, sûrement. Mais défensivement, on a été dans la continuité de ce qu'on fait. Notre équipe a été très séduisante. Si on garde cette solidité et qu'on se crée des occasions, on pourra faire quelque chose d'intéressant. Dans le dernier quart d'heure, sur les contres, on a manqué un peu de lucidité. J'ai peut-être aussi changé de système un peu tôt, pour fermer les espaces, avoir un joueur de plus dans la surface. On ne l'a pas mal fait, même si on perd aussi la possession", indique-t-il devant les médias.

"Le scénario de (1-1, le 15 mars) ? Oui, on y pense. Mais on a été concentrés jusqu'au bout. Christophe (Herelle) qui devient un leader, Dante et Malang (Sarr) ont été exceptionnels. Maintenant, il reste sept matches. Tout peut arriver. Notre situation n'est pas mal. On peut espérer de belles choses. C'est bien d'être au même niveau que Saint-Étienne ou Marseille. Chaque match sera très important. Mais on n'a rien à perdre. On va essayer de gagner à Rennes la semaine prochaine (dimanche)", a ajouté Vieira dans des propos relayés par l'AFP.