Nice, Vieira toujours en froid avec Rivère ?

L'hiver dernier, le président de Nice avait abandonné son poste et l'entraîneur français qui n'aurait toujours pas digéré cet épisode.

Grand artisan de la belle saison de l'OGC Nice malgré un effectif limité, peu de moyens et un chamboulement en interne, Patrick Vieira est au centre de l'attention sur la Côte d'Azur. L'entraîneur français s'était senti trahi par le départ de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, du jour au lendemain, l'hiver dernier et sa réaction au retour des deux hommes est scrutée de près. S'il est peu probable que le champion du monde 1998 claque la porte, la rancune serait encore présente.

Dans son édition du jour, Nice-Matin évoque une atmosphère tendue et un climat de défiance entre Patrick Vieira et le duo Rivère-Fournier. D'après les informations du quotidien régional, la dernière rencontre entre le président de Nice et l'entraîneur français ne se serait pas bien passée et il faudrait du temps pour que la confiance s’installe à nouveau. En revanche, l'atmosphère serait plus saine entre Patrick Vieira et Julien Fournier.

Vieira en meilleur terme avec Fournier ?

Le directeur du football a impliqué l'ancien milieu de terrain dans le recrutement en fin de mercato et en aurait profité pour louer le travail de Gilles Grimandi, ami de Vieira, et de l'ancien président Gauthier Ganaye sur le dossier Kasper Dolberg. Il faut dire que le retour des deux hommes rabat complètement les cartes en interne alors que Patrick Vieira avait davantage son mot à dire sur le recrutement en l'absence du duo Fournier-Rivère. Leur retour avait d'ailleurs donné naissance à de nombreuses rumeurs concernant un départ de Patrick Vieira.

Avant la clôture du mercato, dans les colonnes de Nice Matin, Jean-Pierre Rivère avait voulu calmer les choses en affirmant qu'il comptait sur l'ancien milieu de terrain : "Je n’adresse pas de message à Patrick, mais à tout le monde. Et je m’inclus dans cette réflexion. Les gens qui travaillent à l’OGC Nice sont au service du club. Ils se doivent donc d’être loyaux. Je me l’applique. Alors, les états d’âme… Je n’ai pas encore vu Patrick. Car, volontairement, je suis resté à l’écart. J’ai pour principe que dans la vie on peut avoir des malentendus. On va s’expliquer sur tout. Je veux entendre son ressenti, je lui ferai part du mien également car j’ai entendu beaucoup de choses. (...) Comme il nous l’avait dit à New York, Patrick voulait être l’homme d’un club et d’un projet. Il le sera".

Le nouveau propriétaire du Gym avait également confirmé Patrick Vieira dans l'exercice de ses fonctions lors de sa conférence de presse de présentation : "J’ai eu beaucoup de discussions avec Patrick Vieira, c’est un élément clé de notre projet. Ce qui est très important, c’est un entraîneur qui sait travailler avec les jeunes. Nous comptons investir sur les jeunes joueurs et Vieira sait y faire. J’ai passé du temps avec lui, mon frère l’a vu. On a confiance en lui, la période est difficile pour lui et pour tout le monde. Vieira est une composante de ce projet". Reste à savoir si Patrick Vieira et Jean-Pierre Rivère parviendront à faire table rase du passé pour le bien de l'OGC Nice.