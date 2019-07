Nice - Vieira : "Rien ne change pour moi"

Alors que le club va être racheté par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, Patrick Vieira a assuré qu'il se voyait poursuivre l'aventure.

Ce lundi 1er juillet marque la reprise de l'entraînement pour les Aiglons. L'occasion pour leur entraîneur, Patrick Vieira, de se présenter en conférence de presse pour évoquer la saison à venir et notamment le rachat du club par le milliardaire Jim Ratcliffe. Un changement de cap à la tête du club qui ne devrait rien changer à la situation du champion du monde 1998, à en croire le principal intéressé.

"Rien ne change pour moi. Rien ne change. On continue à travailler tous les jours avec mon staff. On va continuer à travailler tous les jours, a-t-il confié. Ce n'est pas à moi de décider. Moi, je me concentre sur le groupe. Je suis à Nice sur le long terme. Je n’ai pas l’intention d’aller voir ailleurs. Je me suis toujours bien senti ici et avec les gens autour de moi. Je ne me vois pas ailleurs qu’à l’OGC Nice."

"Ça va être une saison ambitieuse pour le club"

Le boss azuréen s'est également penché avec ambition sur la préparation de sa deuxième saison sur le banc, après une encourageante septième place pour ses débuts en . "Je suis très content de retrouver les joueurs et retourner sur le terrain. On a pu constater que les joueurs avaient suivi le programme. Au niveau de l’intensité, et du travail les joueurs ont été très bien pour une 1ère journée. Il faut espérer que ça dure.

"J'ai dit aux joueurs qu'ils avaient eu des vacances méritées, et qu'il fallait se remettre dans le bain pour retrouver le meilleur niveau. Ça va être une saison ambitieuse pour le club : il faut se remettre au travail pour être prêt en août."

Il a enfin évoqué le cas du jeune Khepren Thuram, tout juste recruté en provenance de et qui rejoindra le groupe dans les prochains jours. "J'ai décidé de lui laisser quelques jours de plus. C’est un joueur qui avait la côte. La cellule de recrutement a fait un gros travail. L’avoir avec nous, c’est une très très bonne chose. C’est un box to box. Il a le potentiel pour jouer 6 ou 8", a précisé Vieira.