Nice, Vieira : "Garder le même niveau que face à Angers"

Vainqueur d'Angers le week-end dernier, Nice espère confirmer ce mercredi contre l'AS Saint-Etienne.

Douzième de , l'OGC Nice commence à trouver son rythme de croisière. Les Aiglons ont connu un mois d'octobre très compliqué et se sont remis dans le droit chemin en novembre. Le week-end dernier, Nice a brillé face à Angers en s'imposant largement contre le troisième de . Un visage séduisant que les supporters des Aiglons aimeraient bien voir plus régulièrement dans les semaines à venir. L'OGC Nice va avoir l'occasion de confirmer ce regain de forme dès mercredi contre l'AS Saint-Etienne.

En conférence de presse, Patrick Vieira s'est montré satisifait des progrès affiché contre Angers et espère voir ce genre de performance plus régulièrement : "On doit essayer de vraiment se concentrer sur le jeu. La prestation contre Angers a été plutôt bonne même s'il y a énormément de choses à améliorer. Ça nous donne de bonnes bases pour la suite. Contre , il y avait déjà eu des choses intéressantes. Je sens que cette équipe est en train de s'améliorer".

"Garder une pression sur les joueurs"

"Des joueurs se sentent mieux physiquement. Quand ils se sentent bien individuellement, ça se ressent sur le terrain. Maintenant, il faut garder ce niveau. Comment éviter une rechute ? Avec l'expérience. Il faut se remettre en question quand on a fait un bon match. Le groupe est très jeune. La majorité des joueurs a peu d'expérience en Ligue 1. Les moments qu'on a traversés vont nous apprendre à gérer la situation le mieux possible", a ajouté le technicien français.

Patrick Vieira n'exclu pas de modifier son onze de départ malgré la victoire contre Angers : "Non, non, notre succès contre Angers n'entraîne pas des choix définitifs. Je décide par rapport à ce que je vois à l'entraînement, à l'implication des joueurs. Je ne suis pas là pour faire plaisir mais pour faire des choix. Ce qui est important, c'est de garder une certaine pression sur les joueurs. J'ai envie de plus. Je sais que ce groupe peut s'améliorer. Mon rôle est de garder tout le monde sous pression".

L'entraîneur de l'OGC Nice fait partie des nombreux noms cités pour succéder à Unai Emery à . L'ancien milieu des Gunners n'est visiblement pas perturbé par les rumeurs autour de son avenir et a préféré botter en touche : "(Rires) J'ai l'impression que ça vous perturbe plus vous que moi ou le club. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien de sérieux, rien de vrai. Je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ça".