Nice - Ratcliffe : "Le rêve est de battre Manchester United"

Le patron d'Ineos, nouveau propriétaire de l'OGC Nice s'est livré sur le rachat du club cet été et ses ambitions sur la Côte d'Azur.

Acté à la toute fin du mois d'août, le rachat de l'OGC Nice par Ineos a fait passer le club dans une nouvelle dimension. Le patron de l'entreprise britannique, Jim Ratcliffe a évoqué son choix de racheter le club, ses ambitions mais aussi sa vision des choses dans un entretien accordé à L'Equipe.

Le choix de racheter Nice

"On a évalué de nombreux clubs, en et dans plusieurs championnats européens. Nice a une grande histoire, c'est un très vieux club, populaire, et c'est l'endroit idéal pour faire venir de très bons jeunes. Il y a un nouveau stade, un centre d'entraînement fantastique, le championnat français est de haute qualité et produit les meilleurs joueurs du monde. Il y a l'opportunité de jouer la alors qu'en , vous avez déjà six clubs pour quatre places."

L'objectif d'affronter (son club de coeur, ndlr) en Ligue des champions

"Le rêve est de battre Manchester. J'adorerais ça. Jouer la Ligue des champions, ce serait super pour Nice et on peut le faire intelligemment. Il ne s'agit pas de jeter de l'argent par les fenêtres. Acheter des joueurs cent millions, ce n'est pas très satisfaisant."

"À , Patrick Vieira était vraiment un salopard !"

Patrick Vieira

L'article continue ci-dessous

"J'aime Patrick parce qu'il s'intéresse aux jeunes et c'est un très bon jeune entraîneur. Je l'ai rencontré deux fois. Avant, je le détestais ! À Arsenal, il avait ses duels contre Manchester United avec Roy Keane... C'était vraiment un salopard ! Et maintenant, je dois être gentil avec lui."

Miser sur les jeunes

"Oui c'est la philosophie du club, amener des super jeunes. Ça requiert de la patience, et c'est aussi enthousiasmant pour les supporters. Après, tu peux aussi acheter un Dante, par exemple, car c'est utile d'avoir quelqu'un dans le vestiaire qui est une référence."