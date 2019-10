Nice-PSG (4-1) - Di Maria, Letexier, Ratcliffe : les meilleurs tweets de la rencontre

Di Maria superstar, Letexier sort le rouge par deux fois, Paredes dans les pas de Motta, Twitter était en forme pour le match entre Nice et le PSG.

Le match des milliardaires. Ainsi pouvait-on présenter cette rencontre de la 10e journée de entre le , détenu par le , et l’OGC Nice, récemment racheté par Jim Ratcliffe, plus grande fortune du Royaume-Uni. Avant la rencontre, les supporters aiglons ont d’ailleurs réservé un superbe accueil à leur nouveau propriétaire et mécène.

Quand Jim Ratcliffe s’en va saluer le peuple niçois avant #OGCNPSG, ça donne ça...



« Pour Ratcliffe, allez... Pour Ratcliffe, allez, allez, allez... » pic.twitter.com/FUAoToI3S1 — OGC Nice (@ogcnice) October 18, 2019

Autre scène d’avant-match cocasse, capturée par notre correspondant PSG, Benjamin Quarez, avec cette banderole des supporters niçois sur Neymar et le groupe de supporters d’Auteuil, qu’ils ne portent visiblement pas dans leur coeur. Comprendra qui pourra…

"#Neymar - Auteuil : 2 girls 1 Cup" Message lâché par la Populaire Sud #OGCNPSG pic.twitter.com/OCcXvpEjKh — Benjamin Quarez (@B_Quarez) October 18, 2019

Mais le terrain a rapidement repris ses droits. Et à ce petit jeu, Angel Di Maria a régalé. Un premier but en face-à-face avec Benitez, et un second somptueux sur un lob en une touche de balle… et en angle fermé. La grande classe. À noter, surtout, la déviation parfaite de Mauro Icardi sur le premier but de son compatriote, évidemment remarquée par les Twittos.

Di Maria dès qu'il faut poser ses couilles en l'absence de Neymar, Mbappé et Cavani. #OGCNPSG pic.twitter.com/O3l1V409m3 — Winamax Sport (@WinamaxSport) October 18, 2019

La déviation d’Icardi sur le but de Di Maria... À montrer dans toutes les écoles de football. Le timing et l’exécution du geste sont parfaits. #OGCNPSG — Hadrien (@hadrien_grenier) October 18, 2019

Mais le PSG a fait preuve de suffisance, comme souvent lorsque les matchs sont pliés rapidement en . Nice en a donc profité pour égaliser une erreur de Marquinhos… Et c’est assez rare pour être signalé.

On ne le dira jamais assez : protégez-vous. #OGCNPSG pic.twitter.com/EgzURRusQX — Winamax Sport (@WinamaxSport) October 18, 2019

Nice montrait alors un nouveau visage, conquérant, et l’Allianz Riviera poussait. Mais l’arbitre de la rencontre, M. Letexier, a expulsé Wylan Cyprien de manière très sévère… L’homme en noir consultait alors la VAR. Pour annuler le rouge ? Non, mais pour en rajouter un à Christophe Hérelle, coupable d’une petite gifle sur Paredes. Ascenseur émotionnel côté OGCN, mais également côté PSG, où l’on a aperçu un peu de Thiago Motta en Paredes. Pas pour son jeu, mais pour le reste !

L’ascenseur émotionnel pour les supporters niçois qui ont cru que Letexier allait voir l'écran pour annuler le rouge alors que c'était pour en rajouter un. — Hugo Hélin (@helinhz) October 18, 2019

Paredes qui fait expulser deux mecs après une faute qu'il a pourtant faite est en train de justifier de porter le n°8 de Thiago Motta. #OGCNPSG — Philippe Goguet (@pgoguet) October 18, 2019

Mbappé a ensuite plié l’affaire avec un but et une passe décisive, le tout en rentrant à la 83e minute. 4-1, donc, et Winamax Sport pensait alors à un buteur assez spécial pour inscrire le 5-1.