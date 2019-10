Nice - Patrick Vieira veut "redonner de la confiance" à ses joueurs

L'entraîneur des Aiglons espère créer une dynamique positive à la veille du match contre Le Mans (L2) en Coupe de la Ligue.

Nice traverse une période délicate. Le club azuréen ne gagne plus depuis quelques semaines et enchaîne même les revers, à l'image de la dernière défaite contre (0-1).

"On peut l'expliquer par notre manque de maturité quand on ne gagne pas", a expliqué Patrick Vieira dans des propos accordés à L'Equipe. "On est dans un moment difficile. Il y a un manque de confiance et ça a un impact sur notre jeu. Ma responsabilité, c'est d'essayer de redonner de la confiance à certains joueurs, au groupe, parce que la qualité est là. Même s'il y a ces absences nous font quand même défaut. On ne parle pars d'un ou deux joueurs malheureusement. Mais il faut continuer à travailler".

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est pas une question d'efforts", a continué Patrick Vieira. "Je n'ai encore pas eu la chance d'aligner le onze titulaire à cause des blessures et des suspensions. On n'a pas encore vu le potentiel de ce groupe. C'est comme ça... En début de saison, on s'en est parfois tiré avec un peu de réussite. Cette réussite nous fuit depuis quelques jours. Avec de la réussite, on aurait pu revenir de Strasbourg avec un point".

Le technicien français, qui s'attend à "un match difficile" contre cette formation du Mans qui évolue en , a quelques leviers à activer pour essayer de sortir son équipe de cette impasse.

"En discutant, en faisant de la vidéo, en travaillant tactiquement, physiquement. On doit continuer à faire ce qu'on essaye de mettre en place depuis le début de la saison. La qualité est là. Collectivement, il faut que ça vienne. Il faut rester solidaire. On passe un moment difficile, mais on réussira à retourner la situation".