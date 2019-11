Nice - Patrick Vieira ironie sur la rumeur Inter Miami

Annoncé comme la piste prioritaire de David Beckham pour prendre en mains l'Inter Miami, l'entraîneur niçois a préféré en rire.

Selon le Telegraph, David Beckham souhaiterait attirer Patrick Vieira pour devenir l'entraîneur de sa nouvelle franchise de l'Inter Miami, qui disputera sa première saison de en 2020.

Une rumeur dont s'est amusé l'intéressé, arrivé à Nice à l'été 2018. "En début de saison c’était , là c’est l’Inter Miami, demain ce sera Botafogo, a-t-il plaisanté en conférence de presse. Je ne sais pas quoi vous dire."

Alors que Nice accueille Angers, troisième, ce samedi, Vieira a également tenu à répondre à certaines critiques à son égard après un début de saison mitigé. "Je fais mon travail tous les jours du mieux possible.

"Après, il faut poser la question à certaines personnes, mais je ne me sens pas en danger personnellement. Mais dans le foot, on sait que ça va très vite." Avec seulement cinq victoires et 17 points en 14 journées, les Aiglons occupent actuellement la 15e place de avant de défier les hommes de Stéphane Moulin.