Nice-Montpellier 1-0 - Nice double Montpellier et continue à rêver

Sérieux et tranchants, les Aiglons ont poursuivi leur bonne série contre Montpellier (1-0), un concurrent direct aux places d'honneur.

Après une saison aussi sinueuse, un ticket pour l'Europe serait une petite prouesse pour Patrick Vieira et l'OGC Nice. Ses hommes, qui ont parfaitement entamé la dernière ligne droite de leur campagne, s'en donnent les moyens. Ce dimanche, face à , une équipe qui nage dans les mêmes eaux, ils ont fait le match qu'il fallait pour dépasser leur adversaire du jour au classement.

C'est pourtant Montpellier qui est le mieux entré dans ce match en se procurant plusieurs situations intéressantes sous l'impulsion d'un Andy Delort très remuant, mais le buteur du MHSC, toujours aussi audacieux, n'a pas trouvé la faille sur une puissante reprise de volée au quart d'heure de jeu (14e).

Diesel, le Gym a patiemment attendu son heure pour passer devant au bon moment. Et c'est le capitaine Dante, symbole d'une équipe retrouvée après des moments délicates, qui a délivré les siens en plaçant un coup de tête victorieux sur un corner bien botté de Cyprien (1-0, 20e) - un but validé après utilisation du VAR pour la position limite du défenseur brésilien.

Douchés, les Montpelliérains ont tenté de se révolté par Delort, encore, sans succès, et c'est bien Nice qui aurait pu doubler la mise avant la pause mais les Aiglons ont eu aussi manqué d'efficacité dans leurs temps forts.

Au retour des vestiaires, Nice a encore passé la vitesse supérieure et il a fallu un grand Lecomte pour conserver ce maigre écart au score. Ni Hérelle (47e), ni Saint-Maximin (48e) ni Lees-Melou (50e) ne sont parvenus à trouver la faille en l'espace de quelques minutes. Saint-Maximin, justement, s'est montré de plus en plus incisif au fil des minutes, quand les lignes se sont étirées et que des situations de contre ont animé la dernière demi-heure, mais le dribbleur niçois n'a pas réussi à fructifier ses actions individuelles. Mollet et Delort, en fin de match (78e, 80e), ont fait passer quelques ultimes frissons dans la défense niçoise, qui a finalement tenu jusqu'au bout. Du travail bien pour une équipe de Nice qui s'empare de la 7ème place devant Montpellier, 8ème.