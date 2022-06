Nice : Julien Fournier règle ses comptes avec Christophe Galtier

Le directeur du football de l'OGC Nice espère que son coach sera plus performant la saison prochaine.

La situation est quelque peu tendue du côté de l'OGC Nice. Après une première saison mitigée achevée tout de même par une qualification européenne, le directeur du football Julien Fournier dresse un premier bilan de la venue de Christophe Galtier.

"Je pense que Galtier aurait pu être plus performant"

Et le dirigeant niçois n'est pas pleinement convaincu par le travail du champion de France 2021 avec Lille.

"Cette équipe, telle qu'elle est constituée, aurait pu avoir de meilleurs résultats. Avec plus d'allant offensif, parfois plus de courage, a-t-il affirmé dans les colonnes de L'Equipe. Je pense qu'il aurait pu être lui-aussi plus performant."

Pour autant, l'intéressé ne regrette pas son choix de coach, l'été dernier : "On sortait de deux saisons où les observateurs disaient qu'on manquait de caractère, d'agressivité, et ce club avait besoin de ça.

"Évidemment que la question que vous posez, on se l'est posée, et on l'a partagée avec Christophe : 'Christophe, on a toujours bâti nos équipes en 4-3-3, tu es dans un 4-4-2, est-ce que tous les joueurs qu'on a peuvent rentrer ?" "Ah oui, Claude-Maurice peut jouer là, Dolberg, j'adore...' On avait besoin de faire venir un leader positif. Positif, j'insiste. Quelqu'un qui a envie de gagner."

Julien Fournier attend désormais davantage de la part de son entraîneur. "Christophe a été extrêmement performant à Lille. Comme ça arrive à certains joueurs aussi, il a été moins performant chez nous. On attend de lui, la saison prochaine, qu'il soit plus performant, et notamment sur les aspects offensifs."

"Si le PSG veut Galtier, il ne faut pas qu'il tarde"

Le directeur du football des Aiglons fait également le point sur la possibilité d'un départ de Galtier vers le PSG, tel qu'évoqué ces derniers jours, dans le sillage de la venue de Luis Campos au sein du club de la capitale.

L'article continue ci-dessous

"Je suis comme vous, je lis. Mais il est sous contrat, c'est une réalité. Donc il a plus de chance d'être à Nice que de ne pas y être. C'est très basique mais c'est très vrai", assure Fournier.

"Après, si le Paris-Saint-Germain vient, et c'est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire 'non'."

Mais le Niçois de prévenir : "Chaque jour qui passe rend la tâche du Paris-Saint-Germain plus difficile, parce que nous, il faut qu'on avance pour la saison prochaine. S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent."