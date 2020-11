Nice - Jean-Pierre Rivère veut aider Patrick Vieira

Le président de l'OGC Nice a souhaité prendre la défense de son entraîneur, lequel est sous le feu des critiques des supporters ces derniers jours.

Battu par le Slavia Prague (2-3) il y a une semaine en , l'OGC Nice s'est incliné pour la deuxième fois en trois matches disputés depuis le début de la compétition. Une défaite qui a du mal à passer pour l'entraîneur Patrick Vieira, régulièrement pointé du doigt par les supporters des Aiglons. Mais soutenu par son président.

"Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à 300%"

En effet, malgré la fronde, Jean-Pierre Rivère garde confiance en son entraîneur. "On entend la fronde des supporters. Même s’ils ne sont pas au stade, on sait ce qui se passe. Mais quand on est dans une barque, au milieu de l’eau, on travaille et on rame tous ensemble dans le même sens pour trouver des solutions. (...) Notre travail aujourd’hui est de se dire : 'qu’est-ce qu’on peut faire pour aider le coach, le staff et les joueurs afin d’inverser la tendance ?'", s'est ainsi interrogé le dirigeant.

"On entend les choses, on n’est pas sourds, mais notre rôle est de soutenir les gens qui sont avec nous dans le bateau et de faire en sorte de trouver ensemble des solutions, poursuit Rivère. (...) Soit on baisse les bras, soit on relève la tête et c’est ce qu’on va faire", a ensuite ajouté Jean-Pierre Rivère, à l'aise dans sa communication. L'OGCN est 8e de , à deux points de la 2e place, mais pointe à une décevante 3e de son groupe en Ligue Europa. Insuffisant ?