Nice, Gauthier Ganaye : "Pas de bon de sortie pour Allan Saint-Maximin"

Le président de l'OGC Nice a indiqué qu'aucun bon de sortie n'a été garantie à Saint-Maximin. Il a promis un mercato mouvementé l'été prochain.

Brillant avec l'OGC Nice cette saison, Allan Saint-Maximin risque d'attirer plusieurs prétendants l'été prochain. En début de semaine, la presse italienne annonçait d'ailleurs d'ores et déjà un accord entre l'AC Milan et l'OGC Nice pour le transfert de l'ailier français. Néanmoins, cette version des faits a été démentie par le nouveau président des Aiglons, Gauthier Ganaye. Le dirigeant de l'OGC Nice a indiqué n'avoir donné aucun bon de sortie à Allan Saint-Maximin dans une interview accordée à RMC Sport.

"Absolument rien n’a été acté au sein du club et encore moins accepté. Les joueurs qui bénéficieront de bons de sortie, ça fera l’objet, et c’est actuellement l’objet, d’une discussion avec le coach, qui doit aussi nous donner son ressenti. Les joueurs qui quitteront Nice, quitteront Nice parce que Patrick Vieira aura estimé qu’ils pouvaient quitter Nice et parce que ce sera dans les meilleurs intérêts de Nice d’un point de vue économique. Saint-Maximin a-t-il un bon de sortie ? Non", a martelé Gauthier Ganaye.

"On sera très actifs l'été prochain"

Après un mercato hivernal décevant, le président de l'OGC Nice a promis un prochain mercato estival agité pour les Aiglons : "Je suis comme tout le monde, je pense que cette équipe aurait pu être renforcée avec quelques recrues. On commence à travailler dès maintenant sur le mercato d'été, qui sera très important. On sera actifs, voire très actifs. On va se garder de faire des effets d’annonce, mais ce que je peux dire, c’est qu’on va être très actifs".

"On est déjà en train de discuter avec le coach pour qu’il puisse renforcer son équipe, avoir une équipe à son image qui lui ressemble, une équipe capable de pratiquer un football qui plaira aux supporters de Nice. C’est un club qui a toujours axé son recrutement sur des jeunes à fort potentiel. C’est la continuité dans ce projet. Mais il ne faut pas s’interdire d’avoir de bonnes idées, de bonnes opportunités", a ajouté le nouvel homme fort de Nice.

Gauthier Ganaye a tenu à rassurer tout le monde concernant ses intentions à la tête des Aiglons : "Il n’y a pas de rupture dans le projet de l’OGC Nice, il y a vraiment une continuité. Bien sûr que des choses vont changer, le changement peut aussi être quelque chose de très positif. Aujourd’hui, on doit mobiliser toutes les composantes du club autour de ce projet, vous (les supporters) êtes au cœur de ce projet. Un club de football ça existe par et pour ses supporters. Vous êtes l’âme de l’OGC Nice".