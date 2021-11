Nice : Galtier pas satisfait malgré la victoire à Clermont

Nice a dû s'employer pour l'emporter à Clermont, en particulier après une première période difficile et l'ouverture du score des promus.

Les Aiglons sont pourtant parvenus à récupérer la deuxième place du classement grâce à un doublé d'Amine Gouiri dans le dernier quart d'heure.

"Le plus important est toujours de gagner. On avait aussi renversé la situation à Angers, mais avec un contenu beaucoup plus intéressant pour nous. Là, notre première mi-temps a été très mauvaise, avec peu d'efforts, peu de combativité, peu d'engagement et pas de générosité dans les efforts offensifs et défensifs", a regretté Christophe Galtier après la rencontre.

"On a joué sur un faux rythme, sans intensité et on n'a proposé que très peu de courses vers l'avant. On a été très fortement secoués par l'adversaire clermontois, qui méritait de mener au score. Mais notre chance à ce moment-là est de n'avoir été mené que 0-1."

Heureusement, les Azuréens ont su inverser la tendance après le repos. "Cela a été beaucoup mieux en seconde période, surtout après l'heure de jeu avec les entrants, qui ont été importants à la fois dans l'état d'esprit et l'intensité qu'ils ont mis dans le match", a poursuivi Galtier.

"C'est une belle victoire et il faut l'apprécier, car c'est dur de gagner les matches. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça et je suis quand même très en colère par rapport au contenu de la première période. Il faut qu'on apprenne vite parce que ça ne pourra pas être toujours comme ça."