Nice - Galtier : "On a fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation, de solidarité"

Malgré un match disputé en grande partie en infériorité numérique après l'expulsion de Morgan Schneiderlin, Nice est parvenu à l'emporter largement sur la pelouse de Brest (0-3).

Des buts de Dolberg, Delort et Gouiri permettent ainsi aux Aiglons de récupérer la deuxième place du classement, dont l'OM s'était emparé vendredi soir en l'emportant à Bordeaux.

Galtier : "Une belle performance dans un contexte difficile"

Une prestation qui a fait le bonheur de Christophe Galtier, qui s'est montré ravi au micro de Prime Vidéo après le coup de sifflet final.

"On n'avait pas joué depuis le 22 décembre, c'était un match de reprise pour nous, a rappelé le technicien azuréen. On a eu un peu de mal à mettre du rythme. Malgré ça, on marque un très beau but. Après, à dix contre onze, le match prend une autre tournure. Il faillait être très compact sur le plan défensif. On a défendu avec beaucoup d'intelligence, Walter Benitez a été omniprésent."

L'entraîneur a salué la prestation collective de son équipe, en particulier quand il s'est agi de défendre pour conserver l'avantage au score.

"Les attaquants ont bien travaillé pour bloquer les côtés, on a défendu assez bien dans la surface. On a fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation, de solidarité", poursuit Galtier.

"On se doutait qu'en tenant le plus longtemps possible, il allait y avoir quelques situations favorables. En deuxième période, même si Brest a beaucoup poussé, quand ça s'est un peu plus ouvert, on a eu le bonheur de marquer le deuxième but à un moment important du match. C'est une belle performance dans un contexte difficile."

Dante : "Un gros sentiment d'injustice après l'expulsion"

Lui aussi interrogé par Prime Vidéo, Dante est notamment revenu sur ce carton rouge infligé à Schneiderlin pour un tacle trop engagé sur Hérelle.

"On a fait preuve d'une grosse solidarité et d'une grosse solidité. On a montré qu'on avait l'envie de gagner, de faire des efforts, de faire des sacrifices les uns pour les autres. Il va falloir continuer à progresser pour cette seconde partie de saison", a affirmé le défenseur brésilien.

"Il y a eu un gros sentiment d'injustice après l'expulsion parce que je pense que le carton rouge n'est pas mérité. Après, il faut accepter que les arbitres puissent faire des erreurs de temps en temps, comme nous, joueurs, pouvons en faire sur le terrain."

Prochain rendez-vous pour l'OGC Nice : vendredi prochain contre Nantes.