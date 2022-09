Nice : Gaëtan Laborde très heureux de retrouver Andy Delort chez les Aiglons

Après avoir fait des étincelles du côté de Montpellier, le duo de buteurs s'apprête à évoluer à nouveau côte à côte avec Nice.

Présenté à la presse ce samedi, Gaëtan Laborde pourrait rapidement faire ses débuts avec Nice, où il a signé lors du dernier jour du mercato.

"Delort m'a dit le plus grand bien de l'équipe"

Recruté par les Aiglons dans le cadre d'un échange avec Amine Gouiri, parti à Rennes, l'ancien attaquant de Bordeaux et Montpellier s'apprête ainsi à retrouver un ancien compère à la Mosson : Andy Delort.

"Je suis vraiment très heureux de retrouver Andy. Tout le monde sait les liens qu'on a sur le terrain et en dehors, c'est un très grand plaisir", a-t-il confié en conférence de presse.

"La première chose, il m'a envoyé des messages, en me demandant si c'était vrai, en me disant beaucoup de bien de l'équipe. C'était important qu'il me dise de bonnes choses.

"On est déjà amis en dehors, et on a les mêmes valeurs tous les deux. Ca ne peut que marcher, ça optimise les chances que ça marche."

La doublette bientôt réunie

La doublette a donné des sueurs froides à toutes les défenses de Ligue 1 pendant deux saisons, sans parvenir à qualifier Montpellier pour une compétition européenne.

Reste à savoir si le désormais ex-rennais pourra faire ses grands débuts dès ce dimanche, pour le derby face à Monaco.

Sinon, le prochaine opportunité sera jeudi, pour les débuts des Aiglons en phase de poule de Ligue Europa, face à Cologne.