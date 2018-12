Nice : entorse du genou pour Allan Saint-Maximin

L'ailier de l'OGC Nice souffre d'une entorse du genou. Il manquera le dernier match de l'année contre Strasbourg samedi (21h).

C'est sans Allan Saint-Maximin (entorse du genou) que l'OGC Nice va se rendre à Strasbourg pour y affronter le Racing samedi (21h) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Mario Balotelli ne sera pas non plus du voyage, comme Danilo Barbosa (adducteurs) et Christophe Hérelle (suspendu).

Notons que Jean-Victor Makengo (élongation), Yoan Cardinale (lésion musculaire aux ischios) et Myziane Maolida (fissure du pied droit) sont toujours à l'infirmerie. Mouez Hassen (luxation à l'épaule), Mickaël Le Bihan (tendinite au genou) et Gautier Lloris (fracture de fatigue aux vertèbres) sont en phase de reprise.

