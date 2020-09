Nice - Dante pousse un coup de gueule après la défaite à Montpellier

Le capitaine des Aiglons n'a pas digéré le revers concédé à Montpellier, samedi (3-1). Selon lui, les Aiglons n'ont pas été assez compétiteurs.

Après un début de saison prometteur, l'OGC Nice est redescendu de son nuage samedi soir. Dominés par Montpellier (3-1), les Aiglons ont été dépassés dans tous les compartiments du jeu à la Mosson. Et le score aurait pu être encore plus lourd sans les nombreuses parades du portier Walter Benitez. Capitaine du Gym, le défenseur brésilien Dante n'a guère apprécié cette performance totalement manquée, et ne s'est pas privé pour pousser un gros coup de gueule au sortir de la rencontre.

"On n'a pas vu des compétiteurs ce soir"

"Très déçu par rapport à l'état d'esprit. Il faut se demander pourquoi on a perdu ce match, pourquoi on n'a pas su mettre notre jeu en place, pourquoi on n'a pas assez gagné les premiers et deuxièmes duels. Il va falloir se concentrer sur les duels, s'auto-critiquer et rester humbles. Ce n'est pas le match qu'on voulait faire, il faut continuer à travailler et à progresser", a d'abord déclaré l'ancien du , pointant du doigt la mentalité défaillante des hommes de Patrick Vieira.

Liverpool - Leeds United (4-3), les Reds échappent au piège des Whites

Plus d'équipes

"Tout est dans la tête, physiquement on est bien, on s'est entraîné comme il faut et on a eu des idées. On doit mettre tout ça ensemble le jour J pour aller sur le terrain. Aujourd'hui on n'a pas fait ça. en voulait plus que nous et ça ce n'est pas possible. On n'a pas vu des compétiteurs ce soir", a-t-il ajouté, dans des propos accordés au site internet officiel de l'OGC Nice. Une rencontre à oublier, qui devra permettre aux Aiglons de se remettre au travail lors des prochaines semaines pour s'améliorer.