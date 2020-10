Nice - Dante : "On est tous très touchés dans le groupe"

Le défenseur des Aiglons est apparu touché après la victoire de son équipe en Ligue Europa, quelques heures après l'attentat perpétré à Nice.

Balayé par le (6-2) lors de son premier match de , l'OGC Nice a remporté son premier succès européen de la saison, jeudi soir, contre l'Hapoël Beer-Sheva (1-0). Une victoire qui passait forcément au second plan, après l'attaque terroriste menée à la basilique Notre Dame de l'Assomption le jour-même.

"On avait prévu de ne pas trop célébrer le but"

Après la rencontre, Dante, le défenseur et capitaine des Aiglons, a reconnu que le groupe était touché. "C'était un contexte particulier, triste. On en a pas mal parlé entre nous. On avait prévu de ne pas trop célébrer le but. On est tous très touchés dans le groupe. Le foot passe un peu après, même si c'est notre profession", a ainsi confié le Brésilien.

Malgré ce contexte, Nice est parvenu à prendre les trois points à se relancer dans cette Ligue Europa. Consolation. "C'est bien de finir cette journée par une victoire. Si on veut se qualifier, il va falloir rectifier certaines choses. Mais on a mérité cette victoire et c'est tout ce qui compte", a ensuite ajouté l'ancien du .

De son côté, Patrick Vieira, entraîneur du Gym, est lui aussi apparu très touché après la victoire de son équipe. "C'est compliqué de parler de football après l'attentat. On pense aux familles des victimes, à tous ces Niçois qui sont dans la souffrance, dans le deuil. Ça parait dérisoire, bien sûr, mais c'est notre métier, et on voulait aussi représenter les couleurs du club. Ce drame nous affecte tous. Le pays est en deuil. Mais il faut rester debout", a ainsi confié Patrick Vieira, en conférence de presse d'après-match.