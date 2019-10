Nice, Dante : "Avec Neymar, le PSG est encore plus fort"

Le défenseur et capitaine de Nice, qui reçoit le Paris-SG vendredi, s'est présenté en conférence de presse, évoquant Neymar.

L'ancien défenseur du a d'abord évoqué l'approche qu'il faut avoir pour mettre à mal les Parisiens, car pou lui, tout est question d'agressivité face au PSG.

"Si tu n'as pas d'agressivité face à des joueurs comme ça, tu n'as pas un ballon. Dans le football, il y a des choses primordiales, comme l'agressivité, la concentration... Quand tu es un peu moins bon techniquement que l'adversaire, tu dois compenser par l'agressivité, la débauche d'énergie.", a dit le Brésilien.

"On connaît ses qualités. Paris sans Neymar est très, très fort et peut battre n’importe quelle équipe au monde. Mais avec lui, Paris est encore plus fort. On a tous suivi un peu ce qui s’est passé avec lui. Il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité, de caractère. On espère pour lui que ça s’arrêtera là", a fait savoir Dante en conférence de presse.

Dante en a profité pour louanger un autre compatriote brésilien, Thiago Silva : "Il a toujours été exceptionnel. Thiago, c'est un très, très grand joueur. Il a tellement d'atouts... J'attends toujours de lui des gros matches comme il est en train de faire."