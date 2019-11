Nice - Benitez : "On a tous envie de jouer la Ligue des champions"

Le gardien niçois s'est confié sur son rôle au sein du club et les nouvelles ambitions après le rachat par Ineos.

Alors que Nice se déplace à ce samedi (17h30), le gardien niçois s'est confié dans une interview accordée à L'Equipe. Il y évoque notamment son rôle de cadre au sein de l'équipe, lui qui est pourtant plutôt d'un naturel introverti.

"C'est toujours important de montrer son expérience, d'où l'on vient et d'afficher sa personnalité, a-t-il affirmé. En , les gardiens sortent du même moule que les joueurs de champ : on parle, on transmet notre garra (grinta). (...) J'essaie de transmettre ça sur le terrain comme dans le vestiaire, de montrer mon expérience aux plus jeunes. Surtout ici, où il y a beaucoup de joueurs d'à peine 20 ans."

L'Argentin a également évoqué l'arrivée d'Ineos, qui a racheté le club en début de saison, et les ambitions qui en découlent : "De l'ambition, oui. De la pression, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a de nouveaux objectifs. Mais, même si on en parle un peu plus, l'idée de jouer la ou la était déjà présente. On a tous envie de jouer la Ligue des champions !"

Enfin, il revient également sur son absence en sélection, lui qui ne compte aucune sélection et qui avait montré sa déception en septembre dernier. "Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas en sélection, parce que Nice est un grand club, connu à l'étranger, qui a joué la Ligue Europa les années précédentes, et la est très compétitive. Je ne sais pas trop ce qui me manque. Mais je respecte [la] décision [du sélectionneur, Lionel Scaloni]."