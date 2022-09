Nice - Algérie : Le forfait de Delort à la CAN 2022, Julien Fournier met les choses au clair

L'ancien directeur sportif de l'OGC Nice a affirmé ne pas avoir obligé Andy Delort à boycotter la CAN 2022 avec l'Algérie.

De l'eau a coulé sous les pont depuis le refus d'Andy Delort de disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec l'Algérie. L'an dernier, après avoir signé à Nice, l'attaquant franco-algérien a décidé d'annoncer son forfait pour la CAN, provoquant la rage de Djamel Belmadi. A l'époque, la raison avancée était que Nice avait demandé à Andy Delort de ne pas jouer la compétition pour accepter de le signer.

"Delort m'a dit : "Je ne ferais pas la CAN"'

Andy Delort avait ensuite publiquement annoncé son forfait et son sélectionneur, Djamel Belmadi, n'a pas apprécié à tel point qu'il a publiquement déclaré que l'attaquant ne reviendrait pas en sélection. "Ça, c'est la grosse blague de l'année. C'est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n'a pas de limite. Donc nous on va jouer sous 40° au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée : 'C’est bon je suis dispo maintenant ?' C’est doublement nous manquer de respect", avait indiqué Belmadi à RMC après cette polémique.

Depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Andy Delort a eu une explication avec Djamel Belmadi et a présenté des excuses publiques ce qui a lui a permis de faire son retour en sélection nationale. Au micro de RMC Sport, Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, qui a été à l'origine de la signature d'Andy Delort, est revenu sur cette affaire.

"C'est impossible d'empêcher un joueur d'aller à la CAN"

Désormais à Parme, l'ancien dirigeant de Nice a voulu clarifier cette histoire, assurant qu'en aucun cas il n'avait demandé à Andy Delort de ne pas disputer la Coupe d'Afrique des Nations pour accepter de le signer : "Son agent de l'époque a peut-être préparé le terrain, je n'en sais rien, mais l'absolu vérité c'est que pendant le premier entretien que j’ai eu avec lui, il m’a dit, en rigolant mais sérieusement : ‘Ne t’inquiète, je ne ferai pas la CAN’. Mais il était déjà dans les bureaux, il avait signé. Il n’y a pas de chantage. On n’avait pas un nombre de joueurs incroyable qui allait partir à la CAN, donc ça n’était pas un paramètre sur Andy qui entrait en ligne de compte".

"Est-ce que vous pensez qu’un directeur ou un entraîneur peut, quand vous connaissez un peu Andy Delort, une fois qu’il a signé, l’empêcher d’aller à la CAN ? C’est impossible. Après j’ai cru comprendre, car j’ai vu une déclaration d’Andy où il disait : ‘J’aurais dû m’expliquer mieux avec Djamel (Belmadi) parce que j’avais aussi des raisons personnelles’. Moi la réalité, c’est que quand Andy était dans le bureau, avant de faire la visite médicale, de signer, il m’a dit : ‘Je ne ferai pas la CAN’. Je ne vais pas vous dire que ça me fâchait, j’étais content qu’il ne la fasse pas, égoïstement", a ajouté Julien Fournier.

Alors que cette histoire était rentré dans l'ordre, Julien Fournier vient remettre de l'huile sur le feu. Désormais, Andy Delort, qui a fait son retour avec la sélection en ce rassemblement de septembre après un an d'absence, est en opération reconquête auprès du sélectionneur qu'il va devoir convaincre pour être rappelé et des supporters qui devront lui pardonner son choix de mettre de côté la sélection nationale durant quelques mois.