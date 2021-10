Nice - Algérie : Galtier répond à Belmadi sur le cas Delort

L'entraîneur de l'OGC Nice n'a pas apprécié les propos du sélectionneur de l'Algérie au sujet de son attaquant.

Le feuilleton Delort fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Transféré de Montpellier à Nice cet été, Andy Delort a renoncé à la sélection algérienne. L'attaquant de l'OGC Nice a annoncé son choix à son sélectionneur, décidant de faire une pause d'un an pour se consacrer à son club. Et forcément, Djamel Belmadi ne l'a pas manqué, le critiquant à plusieurs reprises. En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a répondu au sélectionneur de l'Algérie, défendant son attaquant, Andy Delort.

"Djamel Belmadi, je l'ai connu quand il était joueur. Il était déjà excessif. Hier, je l'ai encore trouvé très excessif. Qu'il s'occupe de son équipe et nous laisse travailler sereinement. [...] On est en train de créer un climat malsain et dangereux autour de l'OGC Nice. Mettre la responsabilité sur le club, c'est malhonnête. C'est trop facile de dire que le Gym ne veut pas envoyer ses joueurs en sélection", a indiqué Christophe Galtier.

Ce jeudi, sur RMC, Djamel Belmadi avait dézingué Andy Delort : "J’ai dit mot pour mot ce que Delort a écrit mais on appelle les personnes. On dit les choses en face. C’est une décision lourde de sens. Il aurait dû s’adresser d’abord à la presse et à la population algérienne. Dire qu’il va mettre l’équipe nationale entre parenthèses et qu’il privilégie le club car il y a de la concurrence... Il me parle de la concurrence à Nice mais il n’accepte celle qu’il y a en équipe nationale ? (...) Revenir en équipe nationale ? C’est la grosse blague de l’année, une énormité comme ça. C’est soit de la grosse stupidité ou le culot qui n’a pas de limite. On n’accepte pas ça."

Delort doit faire une croix sur l'Algérie

"On va jouer sous 40 degrés au Niger, dans des conditions parfois exécrables dans les éliminatoires de la Coupe du monde, dans un quasi-enfer et quand tout est fait, le monsieur revient comme une petite mariée ? Ça s’est doublement manqué de respect. Sans faire la balance, j’ai parlé avec le directeur sportif de Nice (Julien Fournier), qui m’a appelé. Il m’a dit : 'Nous, on dit aux joueurs qu’on souhaiterait qu’ils n’aillent pas en sélection.' Que ce soit à Atal (Algérie) ou à Lemina (Gabon)", a ajouté le sélectionneur de l'Algérie.

"Il n’a pas le droit, ce sont des dates Fifa. C’est dégueulasse ce qu’ils font sur le plan éthique. Ils ne respectent pas les pays et le continent africain, mais si ce n'est qu’oral, ils font ce qu’ils veulent. Je n'aime pas ce qu'ils font. Slimani était demandé par Nice. Fournier lui a proposé la même chose. Slimani a dit : 'Même pas en rêve". Deux poids, deux mesures. Chacun met son amour pour son pays au curseur qu'il veut", a conclu Belmadi.

Le message est clair pour Djamel Belmadi. Après sa décision, Andy Delort ne rejouera plus jamais sous le maillot de la sélection algérienne, du moins tant que Djamel Belmadi sera sur le banc des Fennecs. L'attaquant 30 ans doit désormais se concentrer pleinement sur l'OGC Nice afin d'être le plus performant possible et de s'imposer comme un élément indispensable dans le onze de départ de Christophe Galtier.