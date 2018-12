Ni Ronaldo, ni Lewandowski, ni Kane: Messi est le meilleur buteur de 2018

Seul un miracle de Ronaldo pourrait empêcher le natif de Rosario de terminer en tête des buteurs de 2018.

Harry Kane avait su se convertir en le meilleur buteur de 2017. Cette fois-ci, sauf miracle, nul n'empêchera Lionel Messi de devenir le meilleur buteur de l'année dans les clubs des cinq plus grands championnats européens (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie et France) dans toutes les compétitions.



En décembre dernier, l’attaquant anglais de Tottenham avait signé un triplé contre Burnley, puis avait marqué contre Southampton pour devancer le natif de Rosario au classement des buteurs. Messi avait terminé son année 2017 avec 54 buts, un de plus que Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Robert Lewandowski, alors que le joueur des Spurs finissait lui avec 56 réalisations au compteur.

Cependant, en 2018, Messi ne semble pas avoir de rival. Ses 47 buts en faveur de Barcelone, avec le dernier marqué ce samedi contre le Celta , sont au-dessus des 42 de Robert Lewandowski en faveur du Bayern Munich.



Troisième de la liste, Cristiano Ronaldo. Pour le moment, le '7' de la Juventus a cumulé 40 buts et doit encore disputer deux matches cette année ( contre l'Atalanta et la Sampdoria). Il devrait marquer huit buts en 180 minutes afin de dépasser Messi au classement.



Mohamed Salah se situe plus loin. Même si son année 2018 n'est pas terminée, il se situe à 12 unités de Messi. Antoine Griezmann complète le Top 5 avec 33 buts à l'Atlético de Madrid. Dans le Top 10, Barcelone compte plus d'un joueur. A la Sixième place, on retrouve Luis Suarez, 32 réalisations au compteur.

Joueur CLUB Buts Lionel Messi Barcelone 47 Robert Lewandowski Bayern Munich 42 Cristiano Ronaldo Real Madrid-Juventus 40 Mohamed Salah Liverpool 35 Antoine Griezmann Atlético Madrid 33 Luis Suárez Barcelone 32 Florian Thauvin Marseille 30 Harry Kane Tottenham 30 Ciro Immobile Lazio 30 Edinson Cavani Paris Saint-Germain 28

Meilleurs buteurs en année civile

2010 Messi - 60

2011 Ronaldo - 60

2012 Messi - 91

2013 Ronaldo - 69

2014 Ronaldo - 61

2015 Ronaldo - 57

2016 Messi - 59

2017 Kane - 56

2018 Messi - 47