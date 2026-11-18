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Il y a quelques semaines, Jürgen Klopp a attiré l'attention avec un commentaire sur la tactique de Vincent Kompany au Bayern Munich. Les Munichois réagissent désormais.

Les récentes déclarations de Jürgen Klopp sur la tactique du Bayern Munich ont apparemment suscité l'incompréhension à Munich.

« Ni moi personnellement ni nous, ici au club, n'avons compris ces déclarations sur la tactique de notre équipe », a expliqué le président Herbert Hainer dans un entretien accordé à t-online.

En marge du match de Ligue des champions entre le champion d'Allemagne record et Arsenal, fin octobre, le sélectionneur allemand avait déclaré à DAZN qu'il « n'avait pas encore totalement compris ce que faisait le Bayern sans ballon . Tantôt hybride. Tantôt en marquage individuel, puis pas en marquage individuel. Puis en zone. J'apprends encore, disons-le comme ça. »

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Klopp s'est ensuite attiré de nombreuses critiques. Plusieurs anciens professionnels, notamment, ont pris la parole pour lui reprocher ses déclarations. « Il est allé très loin dans l'analyse, dans l'analyse approfondie, en relevant des choses qui ne lui ont pas plu ou qu'il ne comprend pas. Il ne devrait pas faire cela en tant que sélectionneur allemand », a ainsi estimé Stefan Effenberg dans l'émission Doppelpass de Sport1.

Getty Images

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Herbert Hainer estime que Jürgen Klopp est l'homme de la situation pour la sélection allemande

Hainer n'a toutefois pas voulu lancer une grande polémique en public. Il n'a pas besoin « d'une assemblée générale annuelle pour dire à Jürgen Klopp ce que je trouve bien et ce que je trouve moins bien », a déclaré le président du Bayern, qui préfère en parler en privé avec le sélectionneur allemand. « Si je le lui dis, ce sera en personne. Nous nous connaissons. Et ce qui est bien, c'est qu'il vient nettement plus souvent au stade que l'ancien sélectionneur allemand. »

Hainer ne veut d'ailleurs pas que ses propos soient perçus comme une critique : Klopp est « fondamentalement l'homme qu'il faut pour l'équipe nationale allemande. Il suscite un élan nouveau, et c'est ce dont nous avons besoin dans le football allemand. »

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Klopp avait pris les rênes de la sélection allemande après la Coupe du monde 2026. Après des débuts difficiles, marqués notamment par un match nul arraché à la dernière minute contre les Pays-Bas et une défaite face à la Grèce, l'équipe nationale a enregistré trois victoires et un nul lors de ses quatre dernières rencontres.

En Ligue des nations, elle s'est ainsi emparée de la première place du groupe A2 lors de la dernière journée et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Elle y affrontera l'Espagne, la Belgique ou la Norvège.