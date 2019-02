Ni Messi, ni Ronaldo - Schweinsteiger révèle le nom du joueur qui l’a le plus impressionné

Le milieu allemand garde un souvenir très précis du joueur adverse le plus impressionnant auquel il a dû faire face.

Dans un entretien accordé au quotidien sportif madrilène AS ce mercredi, Bastien Schweinsteiger, qui évolue à Chicago en MLS, est revenu sur sa carrière, évoquant le joueur le plus impressionnant auquel il a dû faire face dans son immense carrière.

Il ne s'agit ni de Cristiano Ronaldo, ni de Leo Messi, des joueurs que d'aucuns considèrent pourtant comme les meilleurs actuels.

"Ce sont des grands joueurs et des athlète, admet d'emblée Schweinsteiger. Mais la fois où j’ai été le plus impressionné, c’est en 2004 quand j’ai joué contre le Real Madrid (match retour des 8es de finale de Ligue des champions). Je suis entré en seconde période, Zinedine Zidane avait marqué. Ça m’a beaucoup impressionné de jouer contre lui. Son style de jeu m’a plu, la manière qu’il avait de bouger et de contrôler le ballon. C’est une bonne chose qu’il soit une référence pour les milieux du monde entier (…) J’ai eu l’opportunité de jouer une fois contre lui et il m’a réellement impressionné.", se souvient le milieu allemand ce mercredi, dans les colonnes du média espagnol.

Pour rappel, le champion du monde allemand en 2014, lauréat de la Ligue des champions (dont il a été aussi finaliste à trois reprises) avec le Bayern Munich, avait également gagné la Ligue Europa avec Manchester United. Son compliment pour Zizou est donc très loin d'être anodin au vu des joueurs qu'il a pu côtoyer...

Mais "Schweini" a d'autres louanges en stock envers d'autres joueurs français. Ancien joueur émérite du Bayern Munich, l'international allemand du Chicago Fire a cité Franck Ribéry parmi les meilleurs bavarois avec lesquels il a évolué. "Les meilleurs coéquipiers avec qui j’ai joué sont Manuel Neuer et Franck Ribéry.", s'est-il souvenu.