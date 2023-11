Ni Messi, ni Maradona ! Le Pape François a un troisième choix

Le pape François estime qu'une troisième option est négligée alors que le débat fait rage pour savoir qui est le GOAT.

Les légendes argentines sont souvent considérées comme les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Cependant, la question de savoir à qui revient le titre de meilleur joueur de tous les temps continue d'être débattue.

L'article continue ci-dessous

Messi, qui a mené l'Argentine à la victoire en Coupe du monde pour la première fois depuis l'époque de Maradona et qui a remporté un huitième Ballon d'Or, un record, a gagné un peu plus de soutien dans le débat, tandis que d'autres ajoutent Cristiano Ronaldo à la liste des candidats.

Si le pape François est un admirateur de Messi, star de l'Inter Miami, et de Maradona, ancienne gloire du Napoli, il estime que Pelé, icône brésilienne décédée, mérite plus de respect.

"J'en ajouterais un troisième, Pelé", a-t-il déclaré à Rai1. "Ce sont les trois que j'ai suivis. Ils sont tous les trois formidables, chacun avec sa propre spécialité. En ce moment, Messi est très bon".

Le pape François a ensuite fait référence aux combats de Maradona contre la toxicomanie, déclarant : "Maradona, en tant qu'homme, n'a pas réussi à s'en sortir : "Maradona, en tant qu'homme, a échoué, le pauvre, il a glissé, les gens autour de lui ne l'ont pas aidé. Il est venu me voir la première année [de mon pontificat]. [Sa vie s'est mal terminée. C'est drôle, beaucoup de sportifs finissent mal, même dans la boxe. C'est curieux.

Concernant Messi et Pelé, il a ajouté : "Messi est très correct, c'est un gentleman. Parmi ces trois-là, le plus grand gentleman est Pelé. C'est un homme au grand cœur. Je lui ai parlé, je l'ai rencontré dans un avion à Buenos Aires, et c'est un homme d'une grande humanité".