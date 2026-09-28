Les pronostics se poursuivent quant au vainqueur du Ballon d'Or 2026, qui sera décerné à Londres dans quelques semaines, la plupart des prédictions se concentrant sur Lamine Yamal et Kylian Mbappé, mais d'autres noms brillants sont en lice pour le trophée, comme Rodri, Harry Kane et Fabián Ruiz.

L'ancien gardien de Valence et du Real Madrid, aujourd'hui commentateur et consultant, Santi Cañizares, a donné son avis sur ces derniers joueurs et ses pronostics quant au destin du Ballon d'Or.

Lors de l'émission « El Partidazo » sur la radio « Cadena Cope », Cañizares a cité l'attaquant anglais du Bayern Munich ainsi que le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain.

Il a déclaré : « Je m'en tiendrai à celui pour qui je voterai, et pour moi, avant Lamine et avant Mbappé, il y a deux meilleurs candidats : Harry Kane et Fabián. Et ce, pour ce qu'ils ont réalisé cette saison. »

Il a ajouté, selon ce qu'a rapporté le journal « Mundo Deportivo » : « Pour moi, ce qu'ils ont fait est plus difficile. »

Il convient de noter que les deux joueurs jouissent d'une large popularité, et concernant l'ancien joueur du Real Betis, son entraîneur actuel, Luis Enrique, a laissé entendre qu'il lui attribuerait le titre.

L'entraîneur espagnol avait déclaré à la mi-août dernier : « Il a remporté la Coupe du monde, l'Euro il y a deux ans, la Ligue des champions deux fois de suite et la Ligue des nations. »







