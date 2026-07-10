Ni Mbappé, ni Vinícius… Ounahi côtoie Messi dans un classement mondial exceptionnel

L’international marocain Azzedine Ounahi a une nouvelle fois démontré qu’il figurait parmi les grands noms de la Coupe du monde lors des deux dernières éditions, Les statistiques le placent au même niveau que la légende argentine Lionel Messi, dans un classement exceptionnel où aucun autre joueur n’est parvenu à s’immiscer, illustrant l’immense talent technique que le joueur des « Lions de l’Atlas » exhibe sur les plus grandes scènes du football.

Selon les données d’Opta, seuls deux joueurs ont réussi, lors des deux dernières Coupes du monde, à totaliser plus de 20 dribbles réussis et plus de 20 fautes subies : l’Argentin Lionel Messi et le Marocain Ezzedine Ounahi.

Ces données attestent de sa capacité à conserver le ballon sous pression, de son talent de dribbleur et de son influence majeure dans la construction du jeu offensif des Lions de l’Atlas.

Le parcours des Lions de l’Atlas s’est arrêté en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, battus 2-0 par la France, permettant aux Bleus de confirmer leur supériorité en matches à élimination directe.

De son côté, l’Argentine a poursuivi sa quête de conservation du titre en atteignant les quarts de finale après une victoire 3-2 face à l’Égypte en huitièmes, conclue sur une remontada salutaire.