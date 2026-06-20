Ni le Real Madrid ni le Paris Saint-Germain : seul un événement exceptionnel ou une stratégie parfaitement exécutée pourra percer le bloc défensif du Bayern autour d’Olisé

Le Bayern Munich a mis fin aux spéculations grandissantes concernant l’avenir de sa pépite française Michael Oulissi. Le club a réaffirmé son refus catégorique de se séparer de son joyau, malgré l’intérêt des géants européens et une valeur marchande en plein essor après ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol AS, la direction bavaroise a notifié aux prétendants, notamment le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, que l’ailier doué n’était pas à vendre, quel que soit le montant, message clair qui traduit la volonté de Munich de conserver l’un des plus grands talents du football mondial.

En effet, le joueur s’est imposé comme l’une des révélations du Mondial en cours : une seule rencontre a suffi pour confirmer les éclats brillants qu’il avait déjà exhibés tout au long de la saison avec le Bayern, ce qui en fait un élément unique et un véritable trésor aux yeux d’une direction bavaroise qui gère ses actifs avec un professionnalisme rigoureux.

Selon des sources allemandes, le club bavarois serait même prêt à entrer dans l’histoire en dépassant le record mondial de transfert (222 M€), établi par le Paris Saint-Germain lors du recrutement de Neymar en 2017, si un prétendant osait négocier sérieusement le départ du Français.

Par le passé, le Real Madrid avait officialisé une offre de 150 millions d’euros pour l’attaquant argentin Julián Álvarez, vue comme la tenue d’une promesse électorale du président Florentino Pérez visant à attirer une star mondiale. Le Real Madrid, conscient de la fermeté de la position bavaroise, considère désormais l’opération comme quasi impossible.

Le club bavarois compte s’entretenir prochainement avec le joueur pour renégocier son contrat et améliorer ses émoluments, tant la demande des cadors européens est forte pour celui qui est, déjà, l’un des joueurs les plus convoités de la planète.

Selon plusieurs sources, chaque minute passée sur la pelouse du Mondial fait grimper sa cote de façon exponentielle, transformant la compétition en véritable tremplin financier pour un joueur aux qualités techniques hors norme.

Si le club bavarois affiche pour l’instant une position de fermeté, le mercato estival reste long et rien n’est jamais acquis, surtout si le joueur lui-même insistait pour partir. Une telle éventualité placerait le Bayern face à un dilemme : conserver sa star ou céder à son envie de relever un nouveau défi chez un autre cador européen.