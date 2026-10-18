Ni le Paris Saint-Germain, ni le Bayern, ni City : un nouvel arsenal offensif se rapproche du trône du Barça

Brighton & Hove Albion a adressé un message fort à ses concurrents, après avoir écrasé son hôte Crystal Palace sur le score de 5-0, dimanche, confirmant qu'il possède l'une des attaques les plus redoutables des grands championnats européens et devenant la seule équipe à se rapprocher du Barcelone de Hansi Flick sur le plan offensif.

Brighton a ainsi porté son total à 23 buts lors de ses 7 premiers matches de Premier League, occupant provisoirement la deuxième place du classement, devant Arsenal et à 5 points du leader Manchester City.

Ce bilan place le club anglais au deuxième rang parmi les clubs des grands championnats européens en termes de buts inscrits en championnat cette saison, derrière Barcelone, auteur de 39 buts en 9 matches de Liga, contre 23 buts pour Brighton en 7 rencontres.

La similitude entre les deux équipes réside dans le fait qu'elles sont dirigées par des entraîneurs allemands : Hansi Flick à Barcelone et Fabian Hürzeler à Brighton, qui compte 5 victoires, un match nul et une défaite en Premier League, grâce à son approche offensive et à sa capacité à marquer à un rythme élevé.

Brighton s'approche de records historiques en Premier League

Le bilan offensif de Brighton reflète un début de saison exceptionnel dans l'histoire de la Premier League, puisque seules quelques équipes ont fait mieux après les 7 premières journées, notamment Manchester City avec 27 buts au début de la saison 2019-2020, Arsenal avec 24 buts lors de la saison 2009-2010, ainsi que Manchester United lors de la saison 2011-2012.