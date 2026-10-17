Sami Al Jaber, légende du club d'Al Hilal, a révélé le titre le plus important qu'il a remporté au cours de sa carrière avec « Al Zaeem » durant ses longues années passées au club.

Dans des déclarations au compte officiel d'Al Hilal sur le site « X », Al Jaber a déclaré : « Nous avons remporté de nombreux titres, mais je pense que le trophée le plus important pour moi est la Coupe du Fondateur, parce qu'elle se dispute tous les 100 ans. »

La Coupe du Fondateur n'a été organisée qu'une seule fois, lors de la saison 1999-2000, et c'est Al Hilal qui l'a remportée après sa victoire contre Al Ahli en finale sur le score de 2-1.

La légende d'Al Hilal a ajouté : « Il y a aussi les titres asiatiques, en championnat comme en coupes, sous leurs différentes appellations, ainsi que les titres de champion de Saudi Pro League. Tous les titres d'Al Hilal restent gravés dans ma mémoire. »

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Quant à son plus beau but, il a répondu : « Sans aucun doute mon but en finale de la Coupe du Roi en 1418 de l'hégire face à Al Shabab. Le match s'est terminé sur une victoire 3-2 grâce au but en or inscrit par Abdullah Al Jumaan, et c'est moi qui avais marqué le but égalisateur. »

Et de conclure : « C'était l'un des plus beaux buts, et à titre personnel, je le considère comme l'un des plus beaux de l'histoire. »

Rappelons que Sami Al Jaber a joué pour Al Hilal entre 1989 et 2007, avec un court prêt à Wolverhampton en Angleterre, et qu'il a contribué à la conquête de nombreux trophées, au premier rang desquels la Ligue des champions d'Asie.



