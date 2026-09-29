Comme il ressort d’un communiqué officiel de l’instance européenne, le RB Leipzig perçoit, pendant l’actuelle trêve internationale XXL, un montant équivalent à 353 000 euros pour les 16 joueurs mis à disposition au total.

Les Saxons sont ainsi le club le mieux rémunéré de tous les représentants européens. Au total, une somme de 31,5 millions d’euros a été versée à 611 clubs différents. Pour les deux saisons 2024/25 et 2026/27 de la Ligue des nations, un volume global de 104 millions d’euros est prévu.

L’UEFA n’a pas indiqué dans son communiqué à quelles places se situaient les autres représentants allemands, comme le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund. Dans le cadre du programme de soutien aux clubs de l’UEFA, les clubs reçoivent 3 845 euros par joueur utilisé et par match.

En revanche, pour l’Euro 2028 (qualification comprise), une indemnisation sera versée sur la base d’un montant par joueur et par jour. Selon l’UEFA, les clubs peuvent à cet égard se réjouir d’une enveloppe de 140 millions d’euros. Pour les saisons 2024/25 et 2026/27 de la Ligue des nations ainsi que l’Euro 2028, l’instance européenne versera donc au total 244 millions d’euros.

« Le programme de soutien aux clubs reconnaît la contribution essentielle des clubs au succès du football des équipes nationales. Dans le cadre de ce programme, nous redistribuons une partie des recettes de l’UEFA EURO et de l’UEFA Nations League à des clubs de toute l’Europe, qu’il s’agisse de clubs professionnels ou amateurs », a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Nasser Al-Khelaifi, président des European Football Clubs (EFC), a déclaré : « Le programme de soutien aux clubs est un élément très important du partenariat stratégique entre l’UEFA et l’EFC. Son ampleur et son impact sont évidents : plus de 600 clubs de toutes tailles bénéficient de ce premier versement. Cela reconnaît la contribution essentielle des clubs au football international. »