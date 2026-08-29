Les dernières heures ont été marquées par de nouveaux développements concernant l'avenir de l'international ivoirien Franck Kessié, revenu au premier plan du marché des transferts en Serie A, où il s'est fait un nom.

Depuis plusieurs semaines, Kessié cherchait à revenir en Italie après la fin de son expérience avec Al-Ahli, en Arabie saoudite, tandis que la concurrence semblait vive pour s'attacher ses services entre l'AS Rome et la Juventus.

Face au recul des chances de ces deux clubs, l'Atalanta est entré dans les négociations et a entamé des contacts avec les représentants de Franck Kessié, dans une tentative de ramener le joueur à Bergame, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Di Marzio a déclaré sur son site internet : « Kessié a émergé en Italie sous le maillot de l'Atalanta avant de rejoindre plus tard le Milan AC, et aujourd'hui, après plusieurs années, les chemins du milieu de terrain (et de son ancien club) pourraient se croiser à nouveau. Les négociations ont commencé et l'Atalanta travaille d'arrache-pied pour boucler l'opération. »

Di Marzio, correspondant du réseau Sky Sport, avait indiqué plus tôt que le milieu de terrain chevronné avait informé la Juventus que les conditions n'étaient pas réunies pour finaliser l'affaire.

De son côté, le journal saoudien Al-Riyadiya avait confirmé l'intérêt du club d'Al-Ittihad pour les services de Kessié, mais celui-ci n'a pas tranché la question, en raison de l'arbitrage avec d'autres joueurs pour intégrer la liste des étrangers de l'équipe à la place du Camerounais Steve Ngoura.

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