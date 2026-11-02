Le FC Barcelone possède le meilleur duo offensif du continent européen, composé de Lamine Yamal et Raphinha.

Le quotidien Sport a rapporté qu'en 14 matchs, dont 11 en Liga et 3 en Ligue des champions, les deux joueurs ont inscrit 29 buts et délivré 14 passes décisives, pour un total de 43 contributions directes aux buts.

Raphinha compte 17 buts et 3 passes décisives en 12 matchs, tandis que Yamal a inscrit 12 buts et en a provoqué 11 en 14 matchs.

Ces chiffres, à eux seuls, ne révèlent pas tout ce que les deux joueurs apportent à la formation catalane, mais ils confirment l'ampleur de leur influence et le fait qu'ils sont devenus aujourd'hui deux éléments indispensables. C'est pourquoi l'absence de Raphinha constitue toujours un problème, tout comme Lamine doit disputer chaque match pour la même raison.

Lamine Yamal est le joueur qui crée le plus d'occasions, avec un total de 48 occasions de but, soit le double de ce qu'a créé Raphinha, qui a atteint 24 occasions, selon le site Stats. Mais le joueur brésilien fournit également un gros effort sans ballon, par le pressing et les déplacements sans ballon, des éléments qui multiplient les options offensives de la formation catalane.

En championnat d'Espagne, Raphinha est en tête du classement des buteurs avec 15 buts, tandis que Lamine Yamal domine la liste des passeurs avec sept passes décisives, et a également inscrit 10 buts. Ensemble, les deux joueurs ont contribué à 25 des 46 buts marqués par le Barça, soit plus de la moitié des buts de l'équipe.

Aucun rival en Europe

La comparaison des duos offensifs des grands championnats, tous appartenant à des clubs participant à la Ligue des champions, confirme la justesse de ces impressions.

Par exemple, Harry Kane et Olise, qui figurent parmi les principales armes du Bayern Munich, ont inscrit 8 buts chacun en championnat d'Allemagne et en Ligue des champions, pour un total de 16 buts, soit 13 de moins que le duo du Barça.

Les deux joueurs ont également délivré 12 passes décisives, contre 14 passes décisives pour Lamine et Raphinha. Quant aux contributions directes aux buts, l'écart est de 28 contre 43 en faveur du duo du Barça.

À Manchester City, Erling Haaland a inscrit 13 buts, tandis que Rayan Cherki en a marqué 5, portant le total de leurs buts réunis à 18. Le Real Madrid affiche le même chiffre, grâce aux 15 buts de Kylian Mbappé et aux 3 buts d'Arda Güler.

L'écart apparaît aussi lors de la comparaison avec d'autres grands clubs. Au Paris Saint-Germain, Ferran Torres et Ousmane Dembélé ont inscrit 11 buts, le même nombre que celui inscrit par Lautaro Martínez et Marcus Thuram avec l'Inter Milan.

Ces chiffres prennent une importance encore plus grande, car le Barça possède deux joueurs ayant chacun franchi la barre des 10 buts, en plus de leur participation continue à la création du danger devant les buts adverses.

En dehors des cinq grands championnats européens, plusieurs duos offensifs se distinguent également, mais ils n'approchent pas les capacités de marquage que possèdent Lamine Yamal et Raphinha.

Au Club Bruges, Tresoldi a inscrit 12 buts et Hugo Vetlesen 6 buts, portant le total de leurs buts à 18. Au Sporting Lisbonne, Luis Suárez a inscrit 12 buts et Geny Catamo deux buts, portant leur total à 14 buts.