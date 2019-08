Ni Griezmann, ni Neymar ce dont le Barça a besoin, c'est d'un numéro 9

La blessure de Luis Suarez rappelle que l'Uruguayen a du mal à rester sur le terrain et que son poste n'est pas fourni du côté du Barça.

Luis Suarez s'est blessé à Bilbao. Il a une lésion au niveau du molllet droit. L’Uruguayen, en outre, est un joueur qui a besoin de soins particuliers à cause de son corps et de son âge, il a une certaine tendance à se blesser. Avec Suarez, toutes les équipes sont meilleures, mais ces dernières saisons, ses absences ont été notables et il a toujours eu besoin de plus de temps que ses coéquipiers pour se mettre au diapason.



Suarez ne sera pas là et le problème est insoluble, car la direction sportive de Barcelone n'a pas jugé opportun de disposer d'une pièce de rechange. Il n’y a pas d’autres 9 dans l’équipe et ce n’est pas une priorité pour le club de recruter quelqu'un dans cette position, embarqué dans l’opération Neymar, une sorte d’obsession pour laquelle Barcelone tente de convaincre le PSG.



Ce n’est pas qu’il n’y a pas d’options sur le marché, la a prouvé que Mandzukic était disponible et Timo Werner envisagerait également de quitter le , mais l’intérêt des Catalans s’écarte de tout cela. Neymar est désiré et non un joueur qui peut se mettre à la place de Luis Suarez quand il sera absent. Il est vrai que, dans le passé, il a été constaté qu’il n’était pas toujours facile de combler cette lacune. Plusieurs d’entre eux n’ont pas trouvé leur place, comme Alcácer, mais Suarez est en passe d’être âgé de 33 ans, et avec un corps moins optimisé. Il fallait rechercher des options. C'était une priorité.



Cependant, un profil répété a été recherché dans le modèle de jeu. D'abord Griezmann, puis Neymar. Ni l'un ni l'autre ne conviennent particulièrement pour jouer en avant-centre. Dans le cas du Français, à l'Atlético, il a prouvé à maintes reprises qu'il était plus à l'aise sur le terrain lorsqu'il était jumelé à un attaquant central.



Barcelone, en tout cas, a ses priorités dans d’autres domaines du terrain, bien que, comme cela s’est passé vendredi, la dernière ressource est aussi anormale que Gerard Piqué se retrouvant dans la zone adverse pour placer sa tête.