Il existe des noms qui apparaissent rarement en couverture des magazines, mais qui font partie intégrante de l'histoire des grands sportifs. Alejandro Elorriaga Claraco en fait partie. Médecin du sport né à Madrid, il a vécu au Canada pendant des décennies et est devenu une figure centrale dans la vie de Harry Kane, au point que l'attaquant anglais a voulu se souvenir de lui au moment le plus important de sa carrière : la réception du Ballon d'Or.

Leur relation a débuté en mars 2020, alors que Kane traversait une période difficile après avoir subi une rupture complète du tendon ischio-jambier de la cuisse gauche lors d'un match disputé le 1ᵉʳ janvier de cette année-là, selon le journal « Marca ».

La blessure a nécessité une opération et contraint l'attaquant anglais à cesser de jouer alors qu'il était encore à Tottenham. C'est dans ce contexte qu'Elorriaga est entré en scène, lui qui est un professionnel ayant passé l'essentiel de sa carrière loin des projecteurs du football européen.

Depuis lors, le médecin établi à Madrid a accompagné l'international anglais dans ses préparations et sa récupération, à travers un entraînement individuel visant à améliorer sa condition physique et à l'aider à supporter les exigences de la compétition au plus haut niveau.

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Cette relation s'est étendue sur plus de six ans et demi, et le joueur lui-même l'a reconnu publiquement. Kane a ainsi déclaré dans un entretien accordé au journal « Marca » en septembre dernier : « Alejandro a joué un rôle extrêmement important dans ma réussite. »

L'attaquant anglais a été plus explicite encore en expliquant l'importance de cette collaboration, affirmant : « Nous travaillons beaucoup en coulisses. »

Kane considère le médecin espagnol comme l'une des principales raisons qui lui ont permis de maintenir son niveau, de disputer ce nombre de matches et de continuer à progresser au fil des années. Cette déclaration revêt une importance particulière pour un joueur qui a réalisé ses meilleurs chiffres en matière de buts durant sa période au Bayern Munich.

Qui est Alejandro Elorriaga ?

Mais qui est l'homme que Kane a voulu remercier devant le monde du football ? Selon le journal espagnol, Elorriaga dirige le programme d'acupuncture médicale contemporaine à l'université McMaster, au Canada, depuis 1998, où il exerce également comme professeur clinique au département d'anesthésie. Sa carrière professionnelle est liée à la gestion de la douleur et à la récupération fonctionnelle, avec un accent particulier sur les besoins des sportifs professionnels.

Il est connu pour sa spécialisation : il privilégie le travail quotidien à l'exposition médiatique. Son nom s'est fait connaître grâce à sa relation avec Kane et à l'importance que le joueur lui-même accorde à sa préparation physique dans un environnement footballistique de plus en plus concurrentiel, où les calendriers ne laissent aucune place au repos et où la moindre absence peut bouleverser les plans de l'équipe. La régularité est ainsi devenue un atout extrêmement précieux.

Les chiffres de Kane aident à comprendre à quel point ce médecin est devenu célèbre. Le joueur anglais a terminé la saison 2025-2026 avec un total de 73 buts en 65 matches avec le Bayern Munich et la sélection anglaise, la meilleure saison de sa carrière.

Derrière cette performance remarquable se cachent le talent, le travail acharné, les coéquipiers et une équipe qui lui permet de briller. Il souligne lui-même la présence d'autres professionnels, comme Alejandro Elorriaga, dont le rôle n'apparaît pas toujours lorsque l'attaquant célèbre un but.



