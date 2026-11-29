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Un article de presse espagnol a révélé ce dimanche quel joueur doit être tenu pour responsable de la défaite du Real Madrid, à domicile et devant son public, face au Deportivo Alavés.

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Le Real Madrid a concédé une défaite douloureuse dans son stade Santiago-Bernabéu, battu 2-1 par le Deportivo Alavés malgré sa possession du ballon et ses tentatives répétées pour revenir au score. Sa série de victoires sous la direction de José Mourinho s'arrête ainsi après 10 matchs consécutifs, et le club merengue encaisse un coup dur dans la course au titre en Liga.

Selon le journal « Mundo Deportivo », la défaite surprise d'hier a une nouvelle fois mis en lumière les lacunes d'une équipe qui semblait avoir trouvé sa voie, mais qui s'est de nouveau heurtée à la réalité.

Nombreux sont ceux qui ont été emportés par la catastrophe, à commencer par José Mourinho, l'entraîneur, qui s'est empêtré dans son plan de jeu du début à la fin.

Vinicius, qui n'a toujours pas trouvé sa place dans l'équipe, a lui aussi été sifflé lorsqu'il a touché le ballon après la sortie d'Arda Güler.

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Les supporters estimaient que c'était le Brésilien, et non le Turc, qui aurait dû être remplacé pour laisser place à Carlos Espí.

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Jude Bellingham figure également parmi les joueurs pointés du doigt : sa « simulation » à la 87e minute, lors d'un contact avec Valentini, s'est soldée par un second carton jaune et l'expulsion de l'Anglais, après que l'assistance vidéo a corrigé la décision de l'arbitre principal d'accorder un penalty.

Mais s'il y a un joueur à blâmer pour cette défaite (selon le journal), c'est le défenseur Dean Huijsen.

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L'international espagnol, qui réalisait jusque-là une saison exceptionnelle, n'était pas dans un grand jour hier : il a glissé et perdu le ballon sur le premier but, inscrit par Toni Martínez, puis s'est fait étrangement dépasser par Ángel Pérez sur le second.

Il a essuyé de vives critiques après la défaite surprise du Real Madrid, qui éloigne le club merengue de la lutte pour la première place.

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Les détails de la défaite du Real Madrid

Le Real Madrid abordait cette rencontre de la 14e journée de Liga avec l'ambition de signer une 11e victoire consécutive et de rejoindre Barcelone en tête du classement, porté par la confiance acquise lors de sa large victoire 5-1 contre Eindhoven en Ligue des champions. Mais Alavés a déjoué les pronostics et est reparti avec les trois points de l'antre madrilène.

Les locaux ont entamé la rencontre avec un pressing offensif marqué, et Kylian Mbappé a failli ouvrir le score rapidement en obligeant le gardien Antonio Sivera à intervenir à la 5e minute, avant d'offrir une autre occasion à Vinicius Júnior trois minutes plus tard, sans que ce dernier parvienne à trouver le chemin des filets.

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Contre le cours du jeu, Alavés a profité d'une erreur défensive de Dean Huijsen, auteur d'une passe en retrait trop molle : Toni Martínez a intercepté le ballon, s'est présenté seul face à Thibaut Courtois, l'a dribblé et a poussé le ballon dans le but vide à la 22e minute.

Le Real Madrid a tenté d'égaliser avant la pause, mais les tentatives de Jude Bellingham n'ont rien donné : Sivera a repoussé sa frappe à la 34e minute, puis une autre tentative de l'Anglais a été déviée en corner.

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Malgré sa domination et sa possession, le club merengue n'a pas réussi à percer la défense bien organisée d'Alavés et a regagné les vestiaires avec un but de retard, dans un climat de colère chez Mourinho, averti pour ses protestations contre les décisions de l'arbitre.

Au retour des vestiaires, le technicien portugais a procédé à deux changements, faisant entrer Bernardo Silva et Yan Diomande à la place d'Aurélien Tchouaméni et de Brahim Díaz. Mais Alavés a continué de menacer le but des locaux et a vu un but refusé pour hors-jeu à la 49e minute, avant de doubler la mise à la 61e minute : Pérez a profité d'une nouvelle erreur de Dean Huijsen, a devancé les défenseurs, puis a dribblé Courtois avant de loger le ballon dans le but vide, compliquant encore la tâche du Real Madrid.

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La réponse madrilène est intervenue à la 70e minute : sur un corner joué rapidement, Bellingham a habilement servi l'attaquant français dans la surface, et Mbappé a frappé fort sous la barre, inscrivant son 14e but en Liga cette saison et réduisant l'écart à 2-1.

Les locaux ont assiégé la surface d'Alavés dans les dernières minutes, mais le poteau a repoussé une tête de Bellingham, tandis que Sivera continuait de résister au déluge d'attaques madrilènes.

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À la 86e minute, le Real Madrid a cru obtenir un penalty après la chute de Bellingham dans la surface, mais l'assistance vidéo est intervenue : l'arbitre César Soto Grado est revenu sur sa décision et a sanctionné l'Anglais pour simulation. Déjà averti à la 75e minute, ce dernier a ensuite reçu un second carton jaune et a été expulsé à la 89e minute.