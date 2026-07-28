Le club d'Abha n'a pas attendu longtemps pour afficher ses ambitions en Roshn Saudi League. Quelques jours seulement après sa montée en première division, le promu a décidé de créer la première surprise du mercato estival avec un transfert de très haut calibre.

Des sources exclusives ont révélé au journal « Asharq Al-Awsat », ce mardi, que la direction d'Abha était parvenue à un accord définitif avec la star française Nabil Fekir, sacré avec les Bleus lors du Mondial 2018, pour représenter l'équipe la saison prochaine.

Le journal a précisé que l'accord entre les deux parties prévoit la signature d'un contrat d'une saison, assorti d'une clause permettant une prolongation d'une saison supplémentaire, le transfert devant se faire librement à l'issue de son contrat avec le club émirati d'Al Jazira.

Le recrutement de Fekir, âgé de 33 ans, offre à Abha un renfort offensif considérable, notamment après les chiffres remarquables affichés par le joueur la saison passée sous les couleurs d'Al Jazira, où il a disputé 25 matches, inscrivant 10 buts et délivrant 4 passes décisives.

La star française possède un riche parcours sur les pelouses européennes, s'étant illustré de manière notable avec l'Olympique Lyonnais entre 2013 et 2019, avant de vivre une expérience réussie sous le maillot du Real Betis en Espagne, qui a duré cinq ans, puis de rejoindre le championnat émirati par la porte d'Al Jazira en 2024.