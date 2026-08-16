Un club égyptien a finalisé le recrutement de trois attaquants brésiliens, à savoir Vitao, Erik Silva et João Eichel, sous des contrats d'une durée d'une saison, dans le cadre du renforcement de l'équipe lors de l'actuel mercato estival.

Le journaliste britannique Ben Jacobs a révélé que les trois transferts ont bel et bien été conclus, précisant que ces mouvements ont été menés par Ibrahim Nour El-Din, le superviseur de l'équipe première de football du club d'El Sekka El Hadid, à l'issue de négociations menées en coordination avec le recruteur égyptien Mostafa Hosni et l'agent de joueurs Edson Toninello.

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Ces nouvelles recrues s'inscrivent dans les démarches d'El Sekka El Hadid pour renforcer ses rangs, avant le coup d'envoi de la nouvelle saison du championnat professionnel égyptien (deuxième division), le club affrontant El Tersana en ouverture de la compétition vendredi prochain.

Erik Silva, âgé de 26 ans, évolue au poste d'attaquant et faisait partie des rangs du club brésilien de Parnaíba la saison dernière, avec lequel il a disputé le championnat de quatrième division.

Le trio brésilien a participé aux deux matches amicaux disputés récemment par El Sekka El Hadid, face à Al-Shabab du Koweït et à Proxy, où il a affiché un niveau remarquable.



