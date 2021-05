Neymar suspendu pour la finale de la Coupe de France ? Il enrage

N’ayant joué que cinq minutes lors des demies, Neymar a trouvé le moyen de prendre un jaune alors qu’il était en sursis.

Cinq petites minutes mal rentabilisées. C’est comme cela qu’on pourrait décrire l’entrée en jeu de Neymar, mercredi soir lors de la demie finale de Coupe de France contre Montpellier. Décrit comme malade par Mauricio Pochettino après la rencontre, le meneur brésilien s’est malgré tout dégourdi les jambes, la faute à un PSG incapable de s’offrir une qualification aisée.

"J'ai laissé Neymar sur le banc parce qu'il a eu un peu de fièvre, un refroidissement, il n'était pas en condition de débuter le match, a expliqué Mauricio Pochettino après la qualification du Paris Saint-Germain. C'est une des raisons principales pour lesquelles il n'a pas démarré le match. Si on avait mené largement il ne serait pas rentré, mais à 2-2, quand il restait cinq minutes et qu'on pouvait finir aux tirs au but, je l'ai fait entrer en jeu. Dommage qu'il ait pris un carton jaune qui va lui coûter une suspension."

Car oui, en ne jouant que cinq minutes, Neymar a trouvé le moyen de se prendre un carton jaune, de quoi le faire enrager après la rencontre sur les réseaux sociaux.

"Je joue cinq minutes, je fais une faute et je prends déjà un carton jaune sans réfléchir. Merci de m’avoir privé de finale", a-t-il posté sur sa story Instagram.

Reste que l’ancien ailier du FC Barcelone pourrait bien être disponible pour cette finale contre Monaco ou Rumilly. En effet, alors qu’il était sous le coup d’un sursis après son carton rouge contre Lille en avril dernier, Neymar pourrait profiter d’une subtilité du règlement pour bien être présent au Stade de France, le 19 mai.

L'article continue ci-dessous

Malgré trois jaunes en moins de dix matches ou une levée de sursis, un joueur n’est pas automatiquement suspendu le match d’après mais bien pour celui de la semaine qui suit la réunion de la commission de discipline de la FFF.

Or, cette dernière ne va se rassembler qu’au cours de la semaine du 17 mai, ce qui voudrait dire que Neymar serait présent pour la finale de la Coupe de France mais aussi pour le dernier match de championnat qui se tient le 23 mai.

Si les règlements sont respectés, Neymar devrait donc manquer soit le Trophée des Champions à Tel-Aviv en cas de titre ou de victoire finale en Coupe de France, soit la première journée de Ligue 1 de la saison prochaine.