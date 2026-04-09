Neymar suscite un vif intérêt et entame des discussions avec un nouveau club potentiel

Neymar suscite un vif intérêt de la part de la Major League Soccer. Selon le New York Times, le FC Cincinnati aurait déjà entamé des discussions avec la superstar brésilienne.

Sous contrat avec Santos, le club de ses débuts, jusqu’en décembre 2026, l’attaquant cherche à s’imposer pour décrocher une place dans la sélection de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde. De retour de blessure, il a rapidement retrouvé son niveau et fait à nouveau valoir son talent.

Selon les sources interrogées par le quotidien américain, les discussions en sont toutefois encore à un stade préliminaire : le club évalue l’intérêt et les exigences du joueur, qui a fêté ses 34 ans en février.

Le club estime que sa puissance financière et ses infrastructures modernes constitueraient un atout pour attirer une star de ce calibre.

Un obstacle se pose toutefois : le club ne dispose plus de slot pour inscrire un nouveau joueur désigné (DesignatedPlayer), statutpermettant de dépasser le plafond salarial et déjà occupé par Kévin Denkey, Miles Robinson et Evander.

Les prochains mois diront comment ce dossier évoluera et si Neymar envisage de quitter São Paulo pour l’Ohio. Après son aventure ratée à Al-Hilal, il était sur le point de signer au Chicago Fire, avant de renoncer pour revenir à Santos.

La saison dernière, Neymar a joué un rôle déterminant pour éviter la relégation de Santos en Série A, avec onze buts et quatre passes décisives en championnat. Cette saison, après quatre matches de championnat, il totalise déjà trois buts et deux passes décisives.

Malgré ces statistiques impressionnantes, Neymar n’a pas été retenu lors de la dernière trêve internationale. L’attaquant s’est dit « triste et déçu », mais a immédiatement précisé qu’il continuerait à travailler d’arrache-pied pour intégrer la Seleção l’été prochain.