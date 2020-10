Neymar dépasse Ronaldo en tant que deuxième meilleur buteur du Brésil

Seul Pelé a marqué plus de buts pour la Seleçao que la star du PSG, qui a inscrit un penalty lors du dernier match de qualification pour le mondial.

Neymar a dépassé Ronaldo devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire du devant Ronaldo après un triplé contre le mardi. La star du a marqué un penalty dans chaque une des deux mi-temps de ce match de qualification pour la à Lima avant d'ajouter un dernier but dans le temps additionnel. Neymar, 28 ans, a marqué 64 buts en 103 matchs pour le Brésil, dépassant le grand Ronaldo à la deuxième place sur la liste des buts des meilleurs buteurs de tous les temps du pays.

Ronaldo a marqué 62 buts en 98 matchs pour le Brésil au cours d'une carrière de 17 ans pour son pays et a notamment remporté deux Coupes du monde, deux Copa Americas et une . Seul Pelé, qui a marqué 77 buts, a marqué plus de buts pour le Brésil que Neymar. Le gardien de but brésilien légendaire Taffarel pense que Neymar est une "superstar", qui pourrait ramener son pays au sommet afin de remporter son sixième titre de la Coupe du monde.

Et le joueur de 54 ans estime que Neymar aurait remporté le prix du meilleur joueur de la FIFA si le PSG avait remporté la récente finale de la contre le Bayern. "Neymar est un grand joueur", a déclaré Taffarel sur le site officiel de la FIFA. "Il joue le match de manière magnifique. Il est un dribbleur incroyable, délivre des buts, marque des buts fantastiques. Il est très important pour nous. Nous espérons vraiment qu’il pourra être à son meilleur et aider le Brésil à remporter une autre Coupe du monde. Il est une superstar".

"J’ai beaucoup soutenu Paris en finale de la Ligue des champions à cause des Brésiliens qui y jouent. Je voulais vraiment que Neymar remporte cette Ligue des champions et, par conséquent, le prix du meilleur joueur de la FIFA. Mais ce n’est qu’un jour. J’espère vraiment qu’à l’avenir, il pourra gagner ce prix et être considéré comme le meilleur joueur du monde", a ajouté l'ancien gardien du Brésil.

Neymar a connu un début de saison chargé, lui qui a été écarté des terrains en raison du Covid. Une fois rétabli, la star du PSG a reçu un carton rouge direct lors de la défaite contre Marseille, dans laquelle il accusait son adversaire Alvaro Gonzalez d'abus racial. Suite à une suspension de deux matches, Neymar a joué 90 minutes lors de la victoire 2-0 contre Reims, avant de marquer deux fois lors du dernier match du PSG - une large victoire 6-1 contre Angers en début de mois. Il a disputé son premier match pour le Brésil en près de 11 mois dans la raclée 5-0 de la - délivrant deux passes décisives alors que la Selecao a démarré parfaitement sa campagne de qualification pour la Coupe du monde.