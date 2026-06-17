Selon un article de presse paru ce mercredi, la situation de Neymar connaît un développement significatif : l’attaquant brésilien n’a pas pris part au match d’entrée en lice du Brésil face au Maroc en Coupe du monde 2026.

Le 17 octobre 2023, Neymar Junior, alors âgé de 34 ans, disputait son dernier match officiel avec la Seleção.

Lors de cette rencontre face à l’Uruguay, il avait subi une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche, l’écartant depuis des terrains.

Sous l’ère Carlo Ancelotti, il n’avait pas été convoqué en sélection avant d’intégrer la liste définitive pour le Mondial. Il s’est ensuite avéré que des douleurs ressenties à Santos étaient plus sérieuses que prévu.

Il a manqué les rencontres amicales ainsi que l’entrée en lice contre le Maroc, et n’a effectué son premier entraînement sur le terrain qu’hier, de manière individuelle.

Selon Mundo Deportivo, ce mercredi marque « le moment tant attendu où il a enfin pu s’entraîner avec le groupe. Après les encouragements d’usage, il a pris part à une partie de la séance collective, y compris un petit match d’entraînement, avant de conclure par une nouvelle série d’exercices individuels. »

Selon le quotidien catalan, sa participation au match contre Haïti reste incertaine, mais il pourrait être aligné lors de la dernière rencontre du groupe face à l’Écosse. Son état d’esprit est déterminant, et sa motivation est déjà palpable.

Après un match d’ouverture décevant face au Maroc, conclu par un nul laborieux (1-1), la Seleção affrontera Haïti samedi à Philadelphie, puis l’Écosse dans la nuit du 24 juin à Miami pour clore la phase de groupes.

Cette progression fulgurante intervient quelques heures après des articles annonçant son forfait pour la phase de groupes, ce qui relance l’hypothèse d’une présence du joueur dans la suite de la compétition.