Neymar risque une longue suspension ! La star de Santos pourrait manquer le reste de la saison après avoir enfreint la « règle Vinicius Junior »

Partager Suivez GOAL sur Google

La star de Santos Neymar risque une suspension de six matches après avoir été signalé au Tribunal sportif brésilien pour une violation présumée de la « règle Vinicius Junior ». Le Brésilien a été expulsé lors du match nul 1-1 contre Bahia après un accrochage tendu avec Rodrigo Nestor, qui a déclenché une vive passe d’armes verbale.

Publicité

Neymar risque une longue suspension

Neymar a fait l’objet d’un signalement officiel auprès du tribunal sportif brésilien et risque une suspension de six matches, selon ESPN. La star de Santos est accusée d’avoir enfreint la « règle Vinicius » lors d’un match de championnat le week-end dernier. L’incident s’est produit alors que son équipe faisait match nul 1-1 contre Bahia.

Le joueur de 34 ans a reçu un carton rouge après s’être couvert la bouche avec la main pendant une dispute avec le milieu de terrain Nestor. Bahia a ensuite publié un communiqué ferme condamnant les propos injurieux qui auraient été adressés à son joueur, plaçant l’attaquant brésilien sous le feu des projecteurs.

Nestor dénonce un comportement irrespectueux

L’altercation a déclenché une vive passe d’armes publique entre les deux joueurs. Nestor n’a pas mâché ses mots en évoquant l’incident devant les médias après le coup de sifflet final.

« Ce qu’il m’a dit était très irrespectueux, à la fois envers moi et envers le maillot de Bahia », a déclaré le milieu de terrain.

Publicité Publicité

Cette grave accusation de propos injurieux a placé Neymar au centre d’une enquête disciplinaire qui pourrait fortement perturber sa saison en championnat.

Related Topics

Prochains matchs SAN Serie A 18:30 SEP

Neymar nie avoir tenu des propos injurieux

Neymar a fermement rejeté les accusations portées contre lui par Bahia et son milieu de terrain. L’attaquant expérimenté a toutefois reconnu avoir commis une erreur en se couvrant la bouche pendant cet échange houleux.

L’international brésilien a répliqué à son adversaire, affirmant ne lui avoir adressé aucun propos directement. Il a au contraire accusé le joueur de Bahia d’avoir provoqué cette vilaine altercation. Neymar a déclaré que son adversaire avait utilisé « l’une des tactiques les plus sournoises du football » lors de leur accrochage sur le terrain.

Publicité

Une audience décisive prévue mercredi

L’attaquant de Santos comparaîtra mercredi devant le tribunal pour une audience décisive sur son sort. S’il écope de la suspension maximale, il manquera toute la dernière ligne droite du championnat du Brésil.

Son absence serait un coup dur pour Santos, qui espère bien terminer la saison. Le club occupe actuellement la huitième place du classement, alors qu’il ne reste que six matches à disputer. Après avoir évité de justesse la relégation la saison dernière, il se trouve dans une position bien plus confortable cette année, avec 12 points d’avance sur la zone de relégation.